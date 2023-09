Megint robbantással fenyegetőzött egy férfi

Egy 48 éves férfi csütörtökön délután azzal fenyegetőzött a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisbajcson, hogy felrobbantja a házát – írja a police.hu.

A rendőrök a bejelentést követően azonnal a megadott címre siettek, és a háza előtt elfogták a férfit.

A gyors intézkedésnek köszönhetően végül nem történt robbanás a helyszínen.

A kisbajcsi férfit a Győri Rendőrkapitányságra állították elő, őrizetbe vették és közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult ellene.

A kisalfold.hu értesülései szerint a készenléti rendőrségen kívül a tűzoltóság, az áram- és gázszolgáltató, valamint a mentők is a helyszínre vonultak és intézkedtek.

Az Infostart is beszámolt róla, hogy egy korábban többszörösen is körözött férfi szerda este rendőri intézkedés közben gázpalackot robbantott Esztergomban, egy rendőr halálát okozva. Ez az elkövető is a családi háza felrobbantásával fenyegetőzött, és ő végül be is váltotta a fenyegetést, miután a rendőrök kivonultak hozzá, és többórányi tárgyalás után rátörték az ajtót.