Völner Pál állítja, mindig munkával kereste a kenyerét és Varga Judit tisztázni tudná

Völner Pál a múlt heti tárgyaláson nem jelent meg, és ezúttal is szerette volna elkerülni a személyes meghallgatást. Ám a bíró védőjével akkor közölte, hogy meg kell jelennie akkor is, ha nem is akar vallomást tenni – emlékeztetett a Blikk. Azt is fontosnak tartották megjegyezni, hogy a tárgyaláson Schadl György is megjelent, őt maszkos kommandósok kísérték.

A volt igazságügyi miniszter-helyettes védekezéséről nem könnyű tudósítani, hiszen ahogy az Index írja: Tóth Erzsébet tanácsvezető bíró figyelmeztette a sajtót: nem engedélyezi, hogy a tárgyalóteremből percről percre tudósításokat küldjenek az online hírportálok, ahogy a livestream közvetítést is megtiltotta.

A volt igazságügyi államtitkár vallomását mindenesetre azzal kezdte:

fenntartja, hogy nem követett el bűncselekményt, nem fogadott el készpénzt.

„Egész életemben tisztességesen dolgoztam, feddhetetlenül végeztem a munkámat. Gyerekkorom óta dolgoztam, libákat és teheneket legeltettem otthon. Mindig munkából kerestem meg a jövedelmemet” – mondta a volt igazságügyi államtitkár.

Szerinte a nyomozati anyagok több valótlan információt közöltek vele kapcsolatosan. Így többek között leszögezte, hogy Schadl Györgyöt kivéve egyik vádlottat sem ismerte.

Ezt követően kitért a Magyar Bírósági Végrehajtói Karra. Azt állította, hogy elnökétől, Schadl Györgytől semmilyen jogtalan előnyt nem kért és nem is kapott.

A volt államtitkár szeretné, ha ügyében több tanút is meghallgatna a bíróság. Közte

Varga Judit igazságügyi minisztert, aki tudná őt tisztázni. Ugyanígy kezdeményezte

Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter,

Molnár Zoltán korábbi miniszteri biztos, valamint

Vízkelety Mariann egykori államtitkár

tanúkénti meghallgatását is.

