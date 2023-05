Závecz: csak négy párt jutna be a parlamentbe

Az elmúlt két hónapban stabilizálódott a Fidesz táborának nagysága – mondta a Závecz Research legújabb pártpreferencia-felmérését ismertetve az ügyvezető igazgató.

Závecz Tibor felidézte: a kormányzópárt a 2022-es parlamenti választások után minden idők „csúcspontját” érte el, majd az infláció és a gazdasági nehézségek hatására, ahogy az lenni szokott, ez fogyatkozni kezdett. Támogatottságuk mélypontja novemberben következett be, de azóta stabilizálódott, és a népességen belül csaknem minden harmadik (32 százalék) magyar támogatását élvezik.

A többi politikai erő táborának mérete csak minimálisan, egy-két százalékponttal módosult, de ezek a változások nem illeszkednek emelkedő vagy csökkenő trendekbe. Egyetlen kivétel a Demokratikus Koalíció, aminél a legutóbbi három mérés alapján enyhén növekvő tendencia figyelhető meg, jelenleg 13 százalékon állnak – folytatta Závecz Tibor.

A többiek hozzták a megszokott nagyságrendet: a Mi Hazánkat a választókorúak 6 százaléka, a Momentumot 5 százaléka támogatja. Őket követi a Jobbik 3 százalékkal, a MSZP és a Kétfarkú Kutya Párt 3-3 százalékkal, végül az LMP és a Párbeszéd 2-2 százalékkal.

A fentiekből következően egy most vasárnapi választásokon – amennyiben a Fidesz–KDNP-t egynek tekintjük – tulajdonképp négy párt kerülne a parlamentbe – értett egyet az ügyvezető igazgató. A részvételüket ígérő, biztos pártválasztók körében 50 százalékon áll a Fidesz, 19 százalékon a DK, 7 százalékon a Mi Hazánk és 6 százalékon a Momentum.

Ami a közhangulatot illeti, a Závecz Research mérése szerint a tavalyi évben folyamatosan romlott, de az év végi mélypont óta ismét emelkedő pályára áll.

A mélypont idején tíz emberből heten nyilatkoztak úgy, hogy rossz irányba, ketten hogy jó irányba mennek a dolgok, a maradék egy pedig bizonytalan volt – fogalmazott leegyszerűsítve Závecz Tibor. Már ez az arány „hat-három-egy”-re változott, vagyis „a közhangulat összességében most sem optimista, de a mélypontról mindenképp elmozdult”.

Amennyire a Fidesz-tábor optimista közérzetéhez nem fér kétség, olyannyira igaz ennek ellenkezője az ellenzéki táborra, akik körében nagyon pesszimista érzetek vannak Magyarország jelenével és jövőjével kapcsolatban – magyarázta a szakértő. „Az első számú nagykövet” – Novák Katalin első éve



A teljes elemzés Május 10-én töltötte be hivatali idejének első évét Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. A Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogy ez idő alatt hogyan változott az államfő szerepfelfogása, és annak milyen a megítélése a magyarok körében.Mint kiderült, a magyarok többsége (55 százalék) tudja összekötni az államfői pozíciót és Novák Katalin személyét.Az államfő személyét ismerők körének 62 százaléka elégedett Novák Katalin köztársasági elnök eddigi munkájával, mely meghaladja a kormánypártok népszerűségét is. Az államfő munkájával való nagyarányú elégedettség hátterében az áll, hogy tevékenysége összhangban van az elvárásokkal. Novák Katalin egy év alatt Magyarország első számú nagykövetévé lépett elő.A magyarok háromnegyede (76 százalék) szerint a magyar köztársasági elnöknek elsősorban Magyarország nemzetközi képviseletével kell foglalkoznia. Ez az elvárás szintén átíveli a pártpolitikai törésvonalakat, hiszen a kormánypártiak (81 százalék) és az ellenzékiek (72 százalék) körében is döntő többségben vannak azok, akik ezt fontosnak tartják.Az államfő személyét ismerők közel kétharmada (65 százalék) elégedett azzal, ahogyan képviseli Magyarországot a nemzetközi diplomáciában, ami jelentős javulás a novemberi megítéléséhez (57 százalék) képest.

