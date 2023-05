Már látható az újszülött zebracsikó a fővárosi állatkertben - képek

A zebra május 3-án jött a világra, de az első napokat a biztonság kedvéért az istálló nyugalmában töltötte - közölte az állatkert szerdán az MTI-vel.

A 2008 augusztusában született Romy 2010 óta él a Budapesti Állatkertben, és az elmúlt tizenhárom évben már több csikót is sikeresen felnevelt, így tapasztalt anyának számít. Az előző, 2021-es ellésekor egy méncsikót, vagyis egy hím utódot hozott a világra, mostani kicsinye viszont kanca. A jövevény egyelőre még nem kapott nevet, az Állatkert a tervek szerint a jövő héten hirdet majd szavazást a név kiválasztására. A nemrég született zebracsikó anyja társaságában, a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

Romy és csikója egyelőre a kora délutáni órákat tölti a kifutóban. A gondozók 13 óra körül szokták kiengedni őket. A csikó ilyenkor sokat szaladgál, de természetesen még nagyon igényli anyja biztonságot nyújtó közelségét. A tervek szerint, ahogy a kicsi egyre inkább megszokja a kifutót, és az időjárás is egyre kedvezőbb lesz, egyre több időt tölt majd a szabadtéri bemutatóhelyen.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1883 óta foglalkoznak zebrákkal, az első budapesti, és egyben az első magyarországi zebracsikó 1930-ban jött a világra. Az idők során több különféle zebrafajt is láthatott az Állatkert közönsége, jelenleg a Kelet-Afrikában őshonos alföldi zebrát, annak is a Böhm- vagy Grant-zebra néven ismert alfaját (Equus burchelli boehmi) mutatják be. Zebracsikó született a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A budapesti zebracsapat jelenleg öt állatból áll: a most született kiscsikó, valamint a szülők, Romy és Zucchero mellett van egy másik, Tina nevű kanca is, továbbá egy Zaki nevű fiatal hím, Romy előző, most már másfél éves csikója.

