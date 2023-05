CPAC: Andrej Babis brüsszeli elefántcsonttoronyról, Schmidt Mária nyugati veszélyről beszélt

A jobboldal egyik legnagyobb nemzetközi tanácskozását, a Konzervatív Politikai Akció Konferenciát (CPAC Hungary) május 4-5-én rendezik meg Budapesten. A CPAC eredetileg az 1970-es évek óta az amerikai jobboldal éves nagygyűlése, az első európai fórumot tavaly szervezte meg az Alapjogokért Központ a magyar fővárosban.

"Brüsszel mindentől elrugaszkodott elefántcsonttoronnyá vált, ahol a bürokraták megmondják, hogy éljünk, mit együnk és hogyan gondolkodjunk" - jelentette ki Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök csütörtökön a budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC Hungary).

A volt kormányfő emlékeztetett, hogy 2024-ben lesz a következő európai parlamenti választás, amelynek eredménye meghatározza az Európai Unió, gyermekeink, és következő nemzedékek jövőjét.

Napjainkban Európát túszul ejtették a klímaaktivisták és a zöld megállapodás

- magyarázta Babis. Bár a környezet védelme létfontosságú, a zöld megállapodás ebben a formában tönkreteszi az európai ipart, a megbízható energiaforrásokat és szegénységbe dönti az európai állampolgárokat.

A zöld megállapodás óriási társadalmi, politikai, gazdasági és geopolitikai áldozatokkal jár, nagy feszültségeket generálhat, megnyithatja az utat a radikálisok előtt és veszélybe sodorhatja a demokráciát - hangoztatta Babis.

Az egykori cseh miniszterelnök szerint a brüsszeli hivatalnokok azt próbálják elhitetni, hogy a világ szén-dioxid-kibocsátásának kilenc százalékáért felelős Európai Unió majd "megmenti a világot ezzel a rituális zöld öngyilkossággal". Azonban véleménye szerint a világ legnagyobb szennyezőinek együttműködése nélkül semmi hozadéka sem lesz a megállapodásnak, csak további teret ad az egyéni szabadságjogokkal szembeni támadásoknak, illetve az út végén ránk váró orwelliánus disztópiának.

Kiemelte: az uniós forrásokat ideológiai alapon ítélik oda, és

az Európai Unió már nem az áruk, a munkaerő és az eszmék szabad áramlását szolgálja, és nem azért dolgozik, hogy emberek életét jobbá tegye.

Brüsszelből támadják a nemzeti szuverenitást, a szólásszabadságot, a józan paraszti észt, az ideológiamentes oktatást, a konzervatív értékeket, hagyományainkat és életmódunkat. Ezért harcolnunk kell, meg kell mentenünk az Európai Uniót gyermekeink és a következő nemzedékek számára - szögezte le.

Bár az Európai Unió nagy potenciállal rendelkezik, hiányzik a vezetés, és a politikusok saját érdekeikkel, pozíciójuk megerősítésével foglalkoznak. Babis szerint olyan politikusok kellenek, akik kiállnak a nemzetek Európája mellett, miközben erős, magabiztos, független és autonóm Európai Uniót építenek, amely fel tudja venni a versenyt az Egyesült Államokkal és Kínával. Videóüzenet Tucker Carlson amerikai televíziós műsorvezető videóüzenetében üdvözölte a jelenlévőket, és azt mondta: ha ideje engedte volna, ő is személyesen vett volna részt a budapesti konferencián.

Ezúttal Nyugatról törnek nemzetünk szuverenitására és a szabadságunkra - erről a Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum és a 21. Század Intézet főigazgatója beszélt A haza minden előtt elnevezésű panelben. Mint mondta, csak a "szovjet időkben tapasztalt erőteljes nyomásgyakorláshoz hasonlítható az az ezúttal Nyugatról jövő egyneműsítő szándék, ami szembe megy a magyar nemzeti identitás fő tartalmával: a szabadsággal és a függetlenséggel".

Magyarországot arra akarják rászorítani, hogy bizonytalan és nehezen behatárolható azonosulási pontokkal váltsa fel nemzeti önazonosságát

- közölte a Széchenyi-díjas történész. Azt várják - folytatta - hogy Magyarország "hódoljon be azoknak az újleninista amerikai woke-ok által kitalált ideológiáknak, amelyek nevében civilizálni akarnak minket".

Schmidt Mária szavai szerint az elvárás, hogy nemzeti szolidaritás helyett érjük be a különböző szexuális és faji kisebbségekkel való szolidaritással, adjuk fel kulturális örökségünket és hódoljunk be az egyre szabadsághiányosabb nyugati közbeszéd tabusító gyakorlatának.

A többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok meg akarják őrizni a saját kultúrájukat, ragaszkodnak a vallásukhoz, a nyelvükhöz, a gyökereikhez, a hagyományaikhoz.

Úgy fogalmazott: "nem tűrjük, ha (.) beleszólnak a magánéletünkbe, a gyermekeink nevelését a saját kezünkben akarjuk tartani, értékrendjüket mi akarjuk meghatározni". A Magyarországon történelme során uralkodó birodalmak eltűntek a történelem süllyesztőjében, mert - mint rámutatott - "ellenálltunk és hűek maradtunk önmagunkhoz". Magyar-izraeli kapcsolatok Magyarország és Izrael szorosabb szövetsége állt a középpontban a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) egyik csütörtök délutáni kerekasztal-beszélgetésén, amelyet Kovács Attila, az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója vezetett.

"Sikeres a szövetség a két ország között, és az együttműködés keretében Magyarország és Izrael is a nacionalizmus, egyben a demokrácia védelmének zászlóvivője. Izrael talán abban tud most a legtöbbet Magyarországtól tanulni, hogy nem elég a választást megnyerni" - mondta Gadi Taub, a Jeruzsálemi Héber Egyetem adjunktusa.

Matan Peleg, az Im Tirtzu ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az izraeli helyzet jelenleg ahhoz hasonlít, amikor Donald Trump Amerikában megnyerte az elnökválasztást. "A baloldal nálunk is dühösen lépett fel. Egy nappal Netanjahu és a Likud győzelme után azonnal utcára vitték az embereket. De én is félmillió ember előtt mondhattam el, hogy zsidó demokratikus államot akarunk, amit a választói akarat megmutatott".

Robert Greenway, az amerikai Abraham Accords Peace Institute ügyvezető igazgatója szerint Izraelben most leginkább azzal foglalkoznak, hogy Iránból milyen fenyegetés érheti az országot. Mint mondta, Izrael és az Egyesült Államok együtt képes ellensúlyozni ezt a helyzetet a Közel-Keleten. "A gazdasági érdekek alapvető fontosságúak a térség biztonságának jövője szempontjából, hiszen ha együtt kereskedünk, azt meg fogjuk védeni. Az ukrajnai háború miatt kieső élelmiszerek, alkatrészek egy részét Izrael pótolni tudja" - fűzte hozzá.

Paul Gosar, az amerikai kongresszus republikánus tagja, arizonai képviselő felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy

Magyarország reménysugárként áll a Nyugat előtt.

A baloldali ideológiákat kritizálva úgy értékelt, hogy a woke egy keresztényellenes romboló erő, ami Amerikában már a családokat is megosztja. Úgy vélekedett, hogy a baloldalon Isten a helyét átvette a gyűlölet és az intolerancia, ezzel szemben pozitív példaként hivatkozott Magyarországra, amely visszautasítja a woke-izmust, közben óvja keresztény örökségét és nemzettudatát.

A panel egyik elemeként Sara Carter, az amerikai Fox News műsorvezetője beszélgetett Shea Bradley-Farrell-lel, az amerikai Counterpoint Institute elnökével, aki a többi között arról szólt, hogy az LMBTQ-ideológia az iskolákban terjed és a kommunizmushoz hasonlóan szembe próbálja fordítani egymással a szülőket és a gyerekeket.

Sara Carter azon felvetésére, miszerint Orbán Viktor miniszterelnököt az amerikai mainstream mediában próbálják lejáratni, Shea Bradley-Farrell úgy reagált, hogy "az nem külpolitika", amit a jelenlegi amerikai adminisztráció csinál. Meglátása szerint három-négy oka van az amerikai vezetés Magyarországhoz való viszonyulására, amelyek között említette, hogy Magyarország nem viszi be az LMBTQ-ideológiát az iskolákba, megadóztatja a nagyvállalatokat. Shea Bradley-Farrell továbbá ezen okok között említette a tömeges bevándorlással kapcsolatos magyar pozíciót is.

Az ukrajnai háborúra térve Shea Bradley-Farrell felidézte: lépten-nyomon azt hallani, hogy a magyar miniszterelnök oroszbarát, mert nem akar szankciókat. Úgy folytatta:

"nem, Magyarország nem oroszbarát, Magyarország pragmatikus".

Mint hozzátette, ha Magyarország az Európai Unió szándékait követné, az tönkre tenné a gazdaságát. Nemzeti érdekek, szuverenitás, határvédelem A nemzeti érdekek fontosságát, a szuverenitás védelmét és a határvédelem jelentőségét emelték ki a külföldi felszólalók az Együtt erő vagyunk című blokkban.

Ken Paxton texasi főügyész videóüzenetében kijelentette: egy nemzet szuverenitása a világosan lefektetett és megvédhető határokon áll vagy bukik. Kifejtette, hogy a tömeges bevándorlási hullám kezelése meghatározó hatással van arra a kultúrára, amely egy nemzet féltve őrzött karakterét, szokásait és életmódját adja. Szerinte a kikényszeríthető bevándorláspolitika létfontosságú ahhoz hogy egy nemzet meg tudja őrizni szuverenitását.

Ken Paxton szerint különösen igaz ez akkor, amikor egy országba megérkező bevándorlók nyíltan ellenségesek a befogadó nép értékeivel szemben és megtagadják az asszimilációt. Úgy vélte, hogy az irányítatlan és ellenőrizetlen bevándorlás közvetlen hatásai a társadalom valamennyi rétegében nyilvánvalóak. Véleménye szerint a helyzet ellenére azonnali megtorlás sújt bármely vezetőt Texastól Magyarországig, aki érti és oltalmazza a nemzeti szuverenitást és az állampolgárság intézményét. "Ha nincsenek határaink, országunk sincs" - jelentette ki Ken Paxton.

Gavin Wax, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának 76. elnöke pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban a baloldaliak elítélik azokat a politikusokat, akik elismerik Magyarország érdemeit, amiért hazánk megvédi nemzeti szuverenitását, harcol az LMBTQ-lobbi ellen és ezek mellett pedig növeli a nemzeti születési rátát.

Gavin Wax szerint a képmutatás a baloldal tulajdonsága, akik megbélyegzik a nemzeti érdekek képviselőit. Követendő példaként emelte ki azt, ahogy Orbán Viktor kormánya a nép érdekeit tartja szem előtt. Szerinte az Egyesült Államoknak is egy erős konzervatív vezetésre van szüksége, amely nem az elit, hanem a keményen dolgozó amerikai lakosság érdekeit képviseli.

Varga Judit a rendezvény csütörtöki záróelőadásán úgy fogalmazott, hogy Magyarország az a kőszikla, melyen rendre megtörnek a globális baloldal befolyásolási kísérleteinek hullámai. Az igazságügyi miniszter szerint egyúttal Magyarország egyúttal az a kőszikla is, melyre a nemzetközi konzervatív összefogás egyik biztos tartóoszlopát fogják tudni építeni.

Magyarország Európa közepén egy olyan hely, ahol még él a szabadság, ahol az ember bármilyen kérdésben félelem nélkül elmondhatja véleményét, még akkor is, ha hagyományos családi értékeket vall, ha konzervatív és akkor is, ha ad abszurdum hisz Istenben - szögezte le a politikus.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd