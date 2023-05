Csütörtökön kezdődik a CPAC Hungary 2023, Orbán Viktor is beszédet mond

Csütörtökön kezdődik a második magyarországi CPAC, a konzervatívok kétnapos rendezvénysorozata, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány tagjai mellett a nemzetközi jobboldal számos vezető politikusa felszólal.

Szánthó Miklós, a CPAC Hungary-t szervező Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a tavalyi bemutatkozás után az idei rendezvény még nagyobb, szebb és jobb lesz, és jóval többen érkeznek külföldről, Amerikából is. "A CPAC Hungary tavaly is már nagy durranás volt, de most már még inkább híre ment" – emelte ki a főszervező az InfoRádóban.

Egy év alatt, úgy látja, a politikai környezet megváltozott, mert már a tavaly májusi CPAC is az ukrajnai háború árnyékában telt, de akkor nem gondolták, hogy egy év múlva is a háború árnyékában fogják megszervezni a rendezvényt.

"Ez egyrészt nehézséget jelent, de arra talán még inkább rádöbbent minket a jobboldalon, a konzervatív oldalon, hogy a békéhez is erőre és összefogásra van szükség. Én bízom abban hogy a CPAC Hungary arra is egy jó alkalom lesz, hogy még többen és még mélyebben meg fogják tudni érteni, hogy a magyar békepárti álláspont nemcsak önös magyar érdekből indul ki, hanem illeszkedik a Nyugat igazi geostratégiai érdekei közé. Mert az elhibázott szankciós politika miatt az USA egyik legmegbízhatóbb szövetségese, Európa gazdaságilag gyengül, és Moszkvát egyre inkább toljuk bele Peking karjaiba. Egyik fejlemény sem jó: sem az, hogy Európa gazdaságilag meggyengül, ez az USA-nak sem érdeke szerintem hosszú távon, és az pedig egyáltalán nem érdek, hogy az eurázsiai kontinensen egyensúlyi állapot helyett egy nagyon erős orosz–kínai tengely képződjön" – mondta Szánthó Miklós.

A CPAC Hungary 2023 jelmondata: Együtt erő vagyunk. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint ez elsősorban a nemzetközi jobboldalnak egy erős üzenet, mert úgy véli, idehaza ez az összefogás már megvalósult: a magyar jobboldal annyira egységes, mint még sohasem, és sikerült azt a küldetését is beteljesítenie, hogy lerombolja a posztkommunista struktúrákat a különböző társadalmi alrendszerekben.

"Nemzetközi szinten szükség van az összefogásra, mert e tekintetben még a nemzetközi jobboldalnak nincs elég tudása. Bár már önmagában az, hogy nemzetközi jobboldalról beszélhetünk, a tíz évvel ezelőtthöz képest már nagyon nagy előrelépés, és azt is fel kell ismernünk, hogy mindannyian igazából ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, ha kulturális, társadalmi, nemzeti vagy családi kérdésekről van szó a Potomactől a Dunáig" – mondta Szánthó Miklós.

Csütörtökön reggel kilenc órától kezdődik a kétnapos program, a nyitóbeszédeket Szánthó Miklós, Matt Schlapp, az Amerikai Konzervatív Unió elnöke, Irakli Garibashvili, Grúzia miniszterelnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tartja. Exkluzív videoüzenetet küld a televíziós Tucker Carlson, valamint Steve Bannon, Donald Trump volt amerikai elnök főtanácsadója és vezető stratégája. Előadást tart Andrej Babis korábbi cseh és Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök. A magyar kormány tagjai közül a két nap során előad majd Varga Judit, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Lázár János, Nagy István, Szijjártó Péter és Gulyás Gergely is.

