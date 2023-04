Jelentős változás egy közkedvelt budapesti buszjáraton

A Szentlélek tér és Hűvösvölgy között, hegyvidéki területeken közlekedő 29-es buszon is lehet kerékpárt szállítani április 29-től, szombattól. A járat vonalán több olyan látnivaló is található (pl: Szemlőhegyi-barlang), amelyet egy rövid kirándulás keretében akár kerékpárral is meglátogathatnak az érdeklődők.

A 29-es busz több olyan megállót is érint, ahol másik kerékpárszállításra is kijelölt járatra is át lehet szállni.

Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható.

A kerékpárt az utazás idejére biztonságosan rögzíteni kell az erre kijelölt helyen. Mivel ez a rész megegyezik a babakocsik és a kerekesszékesek számára fenntartott területtel, ezért a Budapesti Közlekedési Központ azt kéri a kerékpárt szállító ügyfeleitől, hogy legyenek előzékenyek a kisgyermekkel utazó vagy a mozgásukban korlátozott utastársaikkal és szükség szerint adják át nekik a helyet.

A járművezető zsúfoltság esetén megtilthatja a kerékpárszállítást, ebben az esetben meg kell várni a következő autóbuszt. A kerékpárszállításra kijelölt járműveket külön piktogram jelzi.

A kerékpárszállításról bővebben a BKK weboldalán lehet tájékozódni.

Nyitókép: BKK