Helyzetjelentés a Balatonról: munkaerő nincs, áremelés van

Az előrejelzések szerint a Balaton déli, de talán az északi partján is, az előző évihez hasonlón jó szezon várható, de ebben az időjárás is szerepet fog játszani – mondta a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének ügyvezető-társelnöke. Kertész Rezső hozzátette, természetesen erős a szezonális hatás: a fő időszak tendenciaszerűen július 8-10. és augusztus 20. között alakul évek óta, de sok helyen az elő- és utószezonban is várják a vendégeket.

Van törekvés a hosszabb nyitva tartásra a Balatonnál, de ez csak akkor lehetséges, ha vendég is van. Tapasztalataik szerint egyre többen töltik tavasszal, illetve az őszi hónapokban a hétvégéiket a balatoni, már téliesített nyaralóikban, így aztán a helyi boltok és kiszolgáló egységek is tovább tartanak nyitva.

Az érdekképviseleti vezető a balatoni kiskereskedelemben és vendéglátásban tapasztalható munkaerő-problémákat illetően emlékeztetett: a legtöbb ember stabil munkahelyet keres – törekedve az éves foglalkoztatásra –, nem pedig egy egy-két, legfeljebb négy hónapos elfoglaltságot. Ráadásul

a balatoni személyzet egy része a külföld mellett tette le a voksát,

és például maradt Ausztriában, ahol a téli síterepeket már a nyári és őszi időszakban is nyitva tartják, kiváló állást biztosítva – tette hozzá a szakértő.

Kertész Rezső elmondása alapján a balatoni munkaerőhelyzet június végééig mindig is problémás volt, de július-augusztusra nagyjából meg szokott oldódni. Szerinte a legfőbb gondot a jól felkészült, nagy munkabírású szakácsok és felszolgálók kisebb hiánya okozza.

A magas infláció okozta várható drágulásokkal kapcsolatban Kertész Rezső elsőként is arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balatonnak vannak frekventáltabb részei, mint például Balatonfüred, Siófok, Keszthely, Balatonlelle, ahol jellemzően magasabbak az árak, mint a tó más településein. Megjegyezte, az elmúlt évben is felröppent a hír, de korántsem volt mindenhol 2000 forint a lángos, hanem ennél lényegesen alacsonyabb áron kínálták, és ez így lesz az idén is.

Ugyanakkor vitathatatlan az is, hogy emelkedtek a nyersanyagárak és az üzemelési és bérköltségek, ezért hozzá kell nyúlni az árakhoz. A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének ügyvezető-társelnöke úgy számol, átlagban

10-15 százalékos emelésnél nem lesz több,

mert szerinte a vendéglátósok és kereskedők inkább csökkentik az árrést, mintsem elengedjék a fogyasztóikat.

Kertész Rezső végül arra is felhívta a figyelmet, hogy már a fiatal- és középkorosztály szabadságolási szokásai nagyban megváltoztak, és a korábbi tíz nap, két hét helyett jellemzően hosszú hétvégékre érkeznek a Balatonhoz, ami meglehetősen zavaró, ugyanis hiába erősebb csütörtöktől vasárnapig a forgalom, a kiadásokat a hét első három-négy napjában is fizetni kell. "A hét végére megnövekvő fogalom miatt viszont például kisebb személyzetet tartani rizikós" – mondta.

Nyitókép: Infostart