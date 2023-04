Húsvéti hosszú hétvége: rekordot hoz a szálláshelyeken

"Az erős évkezdet után kifejezetten jól indul a tavasz is a hazai turizmusban. Első hosszú hétvégénk idén az április első időszakára eső húsvét, ahol már most 424 ezer vendégéjszaka-foglalást rögzítettek a magyarországi szálláshelyek" – mondta el az InfoRádióban Bődi Ivett, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettese.

A foglalások száma 15 százalékkal több, mint a tavalyi húsvéti időszakban, ennek 40 százaléka a fővárosba, 60 százalék pedig vidékre érkezett. Budapesten a foglalások 72 százaléka külföldről érkezett, vidéken a foglalások háromnegyede hazai vendégektől származik.

Bődi Ivett szerint idén már a külföldi vendégekre is fokozottan számíthat a turisztikai ágazat:

az előző évhez képest 30 százalékkal több a külföldi előfoglalások száma húsvét idejére Budapesten.

A legtöbb foglalás Izraelből, Németországból és Spanyolországból érkezett, míg a vidéki szálláshelyeket főként cseh, szlovák és német vendégek fogják megtölteni. Ők elsősorban Balatonra, Bükk-Sárvár és Mátra-Bükk térségbe utaznak. A települések közül kiemelkedik Hévíz, Bükk és Sárvár, ott számíthatnak a legtöbb külföldi vendégre ezen a hosszú hétvégén.

A belföldi vendégek körében a Balaton a legkedveltebb hely,

de a Mátra-Bükk térség is népszerű. Sokan indulnak Budapestet és környékét is felfedezni, és a fürdővárosok is népszerű úti célok. A főváros után Hajdúszoboszló, Zalakaros és Hévíz következik a rangsorban.

Az egy vendégéjszakára jutó átlagos szálláshelyi költés várhatóan bruttó 19 ezer 500 forint körül alakul, és 20 százalékkal magasabb a tavalyihoz képest.

Nyitókép: Getty Images/ Twenty47studio