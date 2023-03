Sokan akarták ezt a balatoni nyaralót 20 ezer forintért, óriási a felháborodás

Katona Zsóka egyedi módszerrel értékesítette balatoni nyaralóját: nyereményjátékon sorsolta ki az ingatlant, azok között, akik megvásároltak egy 20 ezer forint értékű e-könyvet. Összesen 6000 darab e-könyvet adtak el, ami gyors fejszámolás után összességében 120 millió forintot jelent.

A balatoni ingatlan nagyjából 90 millió forintot ért, emellett SZJA-t is kell fizetni a játék után, ami a teljes bevétel 15 százaléka. A nyertes helyett kifizetik az illetéket, valamint ügyvédi és marketingköltségei is vannak az ügynek. "Ez nem ingatlantombola, sem szerencsejáték. Magánszemélyként elég nehéz dolgunk volt, hogy olyan módszert találjunk, ami eleget tesz az ország jogi követelményeinek. Ezért is alakult úgy, hogy ez lényegében egy termékpromóció" – mesélte korábban Katona Zsóka a Ripostnak.

Most azonban hatalmas felháborodás tört ki a nyereményjáték résztvevői között, ugyanis

többen azzal vádolják az értékesítőt, hogy az egész egy hatalmas átverés volt.

"A sorsolás elég gyanús volt. Pár nappal később jelentettem is a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál. A válaszlevélben közölték, hogy hatósági eljárást indítottak" – nyilatkozta az egyik résztvevő. Állítása szerint utólag az is kiderült, hogy hitel van a nyaralón. Sőt, bár a sorsolás március 7-én megtörtént, egyelőre még nem az új tulaj nevén van az ingatlan.

"Gondolom a 6000 ember, aki a sorsolást várta, jó nagyot nézett a lebonyolítás pongyolaságán, mert azért 120 millió, az 120 millió. Négy darab papírdobozba, 10 darab papírgalacsin dobálva, amelynek belsejét még csak véletlenül sem mutatta a felvevő. Azután, aki a galacsinokat bedobálta, abrakadabra, mindegyik dobozból kihúzott egy-egy számot. Ez az év vicce. Az úr által hajtogatott galacsinokat még én is tudtam volna manipulálni, pedig nem vagyok bűvész" – mondta egy másik érdeklődő.

A játékon a nyerési esély 1:6000 volt, hiszen ennyi résztvevő között sorsolják ki az egyetlen főnyereményt. A hazai lottójátékon ennek töredéke az esélyünk a főnyereményre, ezért is népszerű az ingatlan-nyeremény.

