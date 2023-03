Hajnalra úrrá lettek az elképesztő gyáli raktártűzön, de még van munka

Csámpai Attila szerda reggel érdeklődésünkre elmondta, hajnalra sikerült a tűzoltóknak körülhatárolnia a tűz továbbterjedését, a végleges oltás azonban még folyamatban van. Rengeteg helyen még beizzások, kisebb égések tapasztalhatók, amik elfojtatásán továbbra is dolgoznak az egységek – tette hozzá a szóvivő.

A katasztrófavédelem munkatársa az elmúlt napon arról is beszámolt, hogy a lángok egy raktárépületre is átterjedtek. Ezzel kapcsolatban most azt mondta, hogy a 2000 négyzetméteres épület felét sikerült teljesen megóvni, illetve a másik részén is megfékezték már a tüzet, más objektumra nem terjedtek tovább a lángok.

Hozzátette: tíz város tűzoltói vonultak a helyszínre, közel száz tűzoltó dolgozott 12 vízsugárral, illetve vízágyúakkal, valamint több erőmű is segítette a szakemberek munkáját. A katasztrófavédelem folyamatosan figyelte a füst terjedését; monitoroztak, illetve méréseket végeztek, ami alapján úgy látszik, veszélyes anyag nem került a levegőbe – mondta Csámpai Attila, aki szerint

a lakosság és lakóépültek sem voltak veszélyben.

A tűzoltási munkálatok várhatóan egész délelőtt el fognak tartani.

