Olcsóbb, de ne…! Fontos tudnivalók a kerti tűzgyújtásról

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, szerdán 15 órára sikerült megfékezniük a tűzoltóknak a lángokat Fertőrákos térségében, amik Mukics Dániel elmondása szerint hajnali negyed 3-kor csaptak fel. A tűz mintegy 250 hektáron pusztított, a nád oltásában 53 tűzoltó, 18 járművel vett részt – sorolta a szóvivő.

A fél napon át tartó oltást az erős szél nehezítette, valamint az, hogy a szálló pernye miatt mindig újabb és újabb helyeken kapott lángra a nádas, így a szakembereknek egyszerre több szabadtéri tűzzel kellett megküzdeniük. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa szerint nem zárható ki, hogy a tűz Ausztria területéről terjedt át a magyar oldalra, a pontos keletkezési helyet, okot és időpontot a jelenleg is folyamatban lévő tűzvizsgálati eljárás fogja kideríteni.

Áttérve a zöldhulladékok otthoni égetésére, Mukics Dániel elmondta: a szabályozás országosan nem egységes; valahol szabad, valahol tilos, attól függően, hogy az adott település alkotott-e kifejezetten erre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Amennyiben igen, akkor van rá mód, viszont csak a rendeletben meghatározott időpontban – emelte ki a tűzoltó alezredes, hozzátéve:

ha olyan településen lakunk, ahol nincs kifejezetten zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelet, ott tilos az égetés.

A szóvivő megjegyezte, tűzvédelmi szempontból sehol nem javasolt a kertben keletkezett növényi hulladék elégetése, helyette ildomosabb lenne komposztálni, vagy elszállíttatni.

Amennyiben valaki mégis a zöldhulladék elégetése mellett dönt, nagyon fontos, hogy

soha ne hagyja felügyelet nélkül a tüzet, és mindig legyen a közelben oltóvíz,

továbbá valamilyen szerszám, amivel kordában lehet tartani. Abban az esetben, ha feltámadna a szél, azonnal fejezzük be az égetést – hangsúlyozta Mukics Dániel, arra is emlékeztetve, hogy mindig csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát el is tudunk oltani.

A vonatkozó önkormányzati rendeletek kizárólag a kertben összegyűjtött növényi hulladékok eltüzelésére vonatkoznak; tarlót, nádast és növényzettel borított földterületet égetni tilos, ahogyan korábban is az volt – emlékeztetett a szóvivő.

Mukics Dániel végül arra is kitért, hogy a természetben csak és kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani, amennyiben nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Ezt az katasztrófavédelem honlapján ellenőrizhetjük. A szóvivő elmondása szerint, a szabadtéri tüzeket általában mindig az emberi gondatlanságra vezethetők vissza, néhány esetben akár szándékosságra is. Lásd nádastüzek, hiszen olcsóbb felgyújtani, mint learatni – tette hozzá.

Nyitókép: BM OKF/Facebook