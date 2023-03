Galambos Lajos: oxigénpalack nélkül már nem megyek sehová

"Nem úgy szól a trombita, ahogy kellene, de a doktornő is megmondta, hogy kevesebbet fújhatom. A magasabb hangok nem mennek igazán, és nem is szabadna, de úgysem bírom ki. Nekem a zene az életem" – nyilatkozott a Borsnak Galambos Lajos, miközben utolsó koncertjére készült. A zenésznek ugyanis hamarosan börtönbe kell vonulnia.

"Olyan ez, mintha elvennék az oxigént, ami most megtörtént velem szó szerint és átvitt értelemben is" – utalt tüdőbetegségére a zenész.

Mint írták, Galambos Lajos ugyan igyekezett vidámnak mutatkozni, de látszott rajta, hogy fizikálisan megterhelő számára a trombita megszólaltatása.

"Saját elhatározásomból és persze az egészségi állapotom okán is egyelőre visszavonulok a színpadról. A soron következő bulikat lemondtam. Nem lehet két végén égetni a gyertyát, így amíg véget nem ér a kálváriám, addig ehhez a döntéshez tartom magam. Ezt tanácsolták az orvosaim is, és erre kért a családom is" – mondta.

Galambos Lajos utolsó produkciója közben felöltötte a vidámság álarcát, de többször is hátralépett zenekarának tagjaihoz, hogy nyugodtan levegőt vegyen. A nemrég diagnosztizált COPD (tüdőtágulat) betegsége ugyanis komoly légszomj formájában tört rá egy-egy nóta előadása után.

"Tartottam magam, de voltak pillanatok, amikor hátat kellett fordítanom a sokadalomnak, mert éreztem, hogy fogy a levegőm.

Csak az a tudat nyugtatott meg ilyenkor, hogy sokan vannak körülöttem, akik azonnal segítséget hívhatnak, ha baj van. És a kocsi csomagtartójában ott lapult egy oxigénpalack, amit a zenésztársaim bármikor behozhattak volna, ha úgy látják, szükségem van rá. Az a helyzet, hogy én palack nélkül már nem megyek sehová" – mondta a koncert után a trombitaművész.

