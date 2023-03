Már minden negyedik orvos úgy nyilatkozott, hogy a MOK tagja marad – a nap hírei

Április 30-ig biztosan marad az élelmiszerár-stop, az intézkedés az infláció csökkenése után szűnhet meg - erősítette meg az agrárminiszter. Nagy István a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta azt is, hogy az élelmiszer-infláció hamarosan túl lehet csúcson. Hozzátette: a mezőgazdasági termékek és az energiaárak mérséklődésével vannak olyan termékek, amelyeknek már csökkent az ára a boltokban. A miniszter megerősítette: az alapvető élelmiszerek árának rögzítése nem piaci célokat szolgált, hanem szociális intézkedés volt, az árstopos termékek iránt átlagosan 20-80 százalékkal nőtt a kereslet.

Januárban 4,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi üzletek forgalma az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal közölte: az év első hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,5 százalékkal mérséklődött a forgalom. Az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,7 százalékkal csökkent az értékesítés.

Több mint 126 ezren jelentkeztek idén a felsőoktatásba - közölte a kulturális és innovációs miniszter. Minden ötödik jelentkező műszaki, természettudományi, matematikai vagy informatikai területre szeretne bejutni. Csák János elmondta: tavaly a jelentkezők száma még 99 ezer volt, az emelkedés azt jelenti, hogy nőtt a felsőoktatási képzési rendszer vonzereje. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a megújított felvételi rendszer 27 százalékkal növelte a jelentkezői számot.

Az idei kétlépcsős bérfejlesztés után további emelést ígér a szakképzésben oktatóknak a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A tárca úgy fogalmaz: a most megjelent, tanárokat érintő törvényjavaslat garanciát jelenthet a dolgozók számára a következő évek béremelésére is. A tárca azt írta, hogy a társadalmi egyeztetésen lévő törvényjavaslat a jelentős mértékű pedagógusbér-emeléshez illeszti a szakképzésben oktatók bérének emelését is.

A költségvetési törvény módosításáról, valamint a tanárok foglalkoztatására vonatkozó új jogállási törvény első részéről egyeztetett a köznevelési államtitkár az érdekképviseletekkel. A találkozó előtt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Maruzsa Zoltánnak írt levelet, amelyben kifogásolja, hogy az érdekképviseleteket nem vonták be a teljesítményértékelési rendszer kialakításába és a jogállási törvényt is indokolatlanul, hátrányos módon változtatták meg, amely korlátozza az intézményi autonómiát, mert a nevelőtestülettől jogköröket vonnak el.

Eddig a tagság nagyjából negyede, 12 ezer orvos nyilatkozott arról, hogy továbbra is a Magyar Orvosi Kamara tagja marad. Az orvosoknak még 25 napjuk van nyilatkozni, aki ezt nem teszi meg, az a határidő lejártával automatikusan törlődik a tagok közül a múlt héten elfogadott törvénymódosítás értelmében.

Ismét leszavazták a Fidesz–KDNP képviselői a Schadl–Völner-ügy parlamenti vizsgálóbizottságának felállítását az igazságügyi bizottság ülésén. Így nem kerülhet az Országgyűlés elé az ellenzék határozati javaslata. Az ellenzék a korrupciós ügy kormányzati érintettségét, illetve Varga Judit igazságügyi miniszter lehetséges felelősségét is vizsgálta volna.

Összesen hárommilliárd forintot takarítottak meg az állami hivatalok az energiafogyasztás csökkentésével – közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály Facebook-bejegyzésében azt közölte: tavaly szeptember óta mintegy 50 százalékkal csökkent az állami hivatalok földgázfogyasztása az egy évvel korábbihoz képest. A tárcavezető azt is közölte: a takarékos gazdálkodás a jövőben is folytatódik.

Ígéretesnek nevezte az Üllő térségében folyó szénhidrogén kutatást a Mol Magyarország kutatás-termelési igazgatója. Az olajtársaság Üllő határában mintegy 30 négyzetkilométeren szénhidrogént keres. Homonnay Ádám a mérést bemutató sajtóúton elmondta, hogy a területen nagy valószínűséggel nem földgáz, hanem kőolaj lesz. A területen legkorábban az év végén lehetne fúrni.

Az atomerőművek ismételt használatba vételét fontolgatja Olaszország. A római kormány ennek érdekében megállapodást kötött energiaipari vállalatok atomenergia-technológiai fejlesztési együttműködéséről. A résztvevő cégek megvizsgálják az atomenergia hasznosításának lehetőségeit. Olaszország egy, a nyolcvanas években tartott referendum alapján szállt ki az atomenergia hasznosításából.

Több mint másfél éves mélypontra csökkent a gáz ára a holland gáztőzsdén, ma 42 eurót kértek egy megwattóráért. Márciusban már mintegy 11 százalékkal csökkent a jegyzés, a tavalyi 345 eurós szinthez képest pedig már csaknem 88 százalékos a visszaesés. A Portfólió azt írja, hogy az átmeneti lehűlés okozta keresletnövekedés ellensúlyozását, - a továbbra is jóval átlag feletti tárolói szintek mellett - az erős cseppfolyósított földgáz kínálat is segíti.

Budapesten nem lesz újabb taxitarifa-emelés, a főváros elutasította a fuvarozók kérését. Mától 10 százalékkal drágultak a fuvardíjak, de a taxis szervezetek képviselői ezt kevesellték. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a mai egyeztetés után az Inforádiónak elmondta: egy éven belül 47 százalékkal emelkedtek a kilométerdíjak és a percdíjak, az alapdíj pedig 57 százalékkal, ezért nem tartják indokoltnak a további drágítást.