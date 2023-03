Tóth Klaudia: újra menekülthullám érte el Európát

Az Európai Unióba a legtöbben továbbra is Afganisztánból és Szíriából akarnak bejutni – mondta az InfoRádióban Tóth Klaudia, a Migrációkutató Intézet munkatársa. Körülbelül 132 ezer szíriai állampolgár adta be a menedékkérelmét, míg afgán nagyjából 129 ezer.

A szírek és az afgánok mellett meglepő lehet az törökök által beadott magas menedékkérelem, mely nagyjából 55 ezerre tehető. A gazdasági nehézségek és a földrengés miatt is egyre többen döntenek úgy, hogy elhagyják Törökországot.

A kutató szerint az elmúlt egy évben a háború miatt Ukrajnát is nagyon sokan hagyták el, de a többség nem menedékjogi kérelmet nyújtott be. Körülbelül négymillióan adtak be ideiglenes védelemre szóló kérelmet az EU területén, az ukrán menekültek hét százaléka folyamodott csak menedékkérelemért. Ők az EU által még a tavaly márciusában elfogadott ideiglenes védelmi mechanizmusban foglaltak értelmében kértek védelmet az unión belül. Ez az ideiglenes védelem kevesebb szociális juttatással jár.

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének adatai szerint háromszor annyi menedékjogi kérelmet nyújtottak be a Venezuelából és a Kolumbiából érkezők, mint tavaly. Emellett növekedett a bangladesi, a georgiai, az indiai, a marokkói, a tunéziai, az egyiptomi és a moldovai jelentkezők száma is. A menekülthullámot az uniós szervezet szerint a járványügyi korlátozások feloldása, a háború és az éhínség fokozta az elmúlt évben.

