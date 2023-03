Molnár Judit: aki utazni akar, az utazni is fog

Ez év januárjától rendkívül megélénkült az utazási kedv és nagyon sok foglalás érkezik, noha az utazási irodákat az utolsó negyedévben még aggodalommal töltötte el, hogy milyen szezonra számíthatnak 2023-ban – jelentette ki Molnár Judit.

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint a legtöbb magyar tenger mellett szeretné eltölteni nyári szabadságát, így a célállomások: Görögország, Horvátország, Spanyolország, Olaszország, Törökország, illetve az észak-afrikai üdülőhelyek, Egyiptom, Tunézia és Marokkó. Sokan terveznek emellett kulturális körútázást tenni, legyen szó akár európai úti célról, akár tengerentúli utazásról. Kiemelendők továbbá a tengeri hajóutak, amelyek ismét egyre népszerűbbek lesznek – fogalmazott, emlékeztetve, hogy a pandémia alatt és azt követően az ezek népszerűségi csökkent leginkább.

Konkrét adatok még nincsenek, de az már most elmondható, hogy tavaly a legtöbb utazási iroda árbevétele meghaladta a 2019-es évit, mert 2022 elején szintén komoly utazási kedv volt, de végül az utolsó negyedév inflációs környezete és a rezsiválság miatt visszafogottabbá váltak a foglalások.

Molnár Judit elmondása szerint egyébként nem csak magyarországi tendencia, hogy sokan terveznek nyári utazással. Külföldi kollégáik is arról számoltak be, hogy

aki utazni tud, az utazni is fog, és ha szükséges, akkor inkább más területen fog takarékoskodni

– mondta a szövetség elnöke.

A szakember azt is elárulta, hogy az egy évvel ezelőtt kitört orosz–ukrán konfliktus nyomán mintegy kéthetes időtartamra teljesen leálltak a foglalások, azt követően viszont – mintha nem történt volna semmi – a korábbi dinamizmussal folytatódtak az érdeklődések.

A szomszédunkban dúló háború inkább a beutaztatás szempontjából érezteti a hatását,

Oroszországból és Ukrajnából érthető módon nem érkeznek vendégek, de a magyarok külföldi utazásaira nincs hatással.

A legtöbb utazást tervező magyar elsőként az interneten tájékozódik, ezt követően viszont jellemzően személyesen az utazási irodában foglal, köt szerződést. Molnár Judit szerint a pandémia okozta nagyon bizonytalan környezet ugyanis felértékelte az utazási irodák jelentőségét, ami azóta is érezhető. Korábban arról is győzködni kellett az utazókat, hogy kössenek utasbiztosítás, most viszont ilyenről szó sincs – jegyezte meg.

