Rejtélyes, ismeretlen halat fogtak ki Hévíznél

A kifolyóból kerül már elő a többi között közép-afrikai pompás malawi sügért, dél-mexikói vizekből származó citromsügér, de számtalan Közép-Amerikában őshonos jaguársügeret is megfigyeltek. Gyakran előforduló halfajnak számít a jukatáni fogasponty is, az amerikai tűzfejű sügérből pedig már harminc centiméteres példánnyal is találkoztak.

A Magyar Haltani Társaság (MHTT) honlapjának Mit fogtam? elnevezésű rovatába is egy furcsa kinézetű halról tettek közzé fényképet – írja a Pecaverzum. Egy horgász még december 22-én fogta a Hévízi-lefolyón. A horgász először naphalfélének azonosította, de a hátúszója és a kopoltyúfedele más formájú.

A társaság akvarisztikai szakértője szerint csak az biztos, hogy a Vieja nembe tartozik a hal, de valószínűleg nem egy tiszta vérű tűzfejű tarkasügér (Vieja synspilum), hanem annak egy hibridje.

„Sajnos ma már tömeges előfordulású az elvezető csatornában, kezdi onnan kiszorítani őshonos halainkat” – hívta fel a figyelmet az MHTT.

Nyitókép: Pecaverzum