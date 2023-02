Az Egyesült Államok üzent a magyaroknak

Videóüzenetében arról is beszélt, hogy az amerikai nép továbbra is kiáll Ukrajna mellett a szabadság és a demokrácia elleni orosz támadással szemben. A nagykövet így folytatta: “Ahogy évtizedek óta tesszük, szövetségeseinkkel és partnereinkkel, és most Ukrajna bátor népével együtt, az Egyesült Államok továbbra is ki fog állni Ukrajna békéje, szabadsága és területi egysége mellett, ameddig csak szükséges.”

Európai szövetségeseink és partnereink ebben a sorsfordító pillanatban is eleget tesznek a kihívásoknak.

Elismerés illeti azokat, akik több mint ötmillió menekültet fogadtak határaikon, köztük Magyarországon is.

A hírek szerint Orbán Viktor miniszterelnök a héten az Egyesült Államokat, Magyarország szövetségesét, az országot fenyegető három tényező egyikeként jellemezte. A miniszterelnök évértékelő beszédében kijelentette, hogy Magyarország a „béketábor” része. Nem létezik azonban sem “béketábor”, sem „háborús tábor”. Csak Oroszország létezik, és vele együtt azok, akik nem ismerik el Oroszország felelősségét a háború folytatásában . És léteznek azok, akik támogatják Ukrajna erejét és jogát ahhoz, hogy megvédje szuverenitását, függetlenségét és területi önállóságát. Orbán Viktor évértékelő beszédében több amerikai tisztviselőt is megnevezett. Elmulasztotta azonban megemlíteni annak a személynek a nevét, aki egyedüliként vethet véget ennek az értelmetlen háborúnak. Ez pedig nem más, mint Vlagyimir Putyin - olvasható az amerikai nagykövetség oldalán.

