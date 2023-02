Ilyen összefogás még nem volt a magyar nemzet életében

A Katolikus Karitász a barabási segítségponton 12 ezer, a Keleti pályaudvaron ezer, a Budapesti Olimpiai Központban pedig kilencezer embert fogadott az elmúlt egy évben, de a rendelkezésére álló házakban további ezreket szállásolt el, illetve programokat szervező integrációs központot nyitott. A szervezet hat alkalommal, összesen 500 millió forint értékű segélyszállítmányt juttatott el Ukrajnába, az általa nyújtott segítség teljes értéke pedig mára elérte az egymilliárd forintot.

A Máltai Szeretetszolgálat az egyevszolgalat.maltai.hu honlapon számol be az elvégzett munkáról. Ezen egyebek mellett az olvasható, hogy a háború kitörése óta 115 ezer menekültnek segítettek és 570 tonna segélyszállítmányt vittek Ukrajnába.

Az Ökumenikus Segélyszervezet az orosz–ukrán háború egy éve alatt 242 ezer embernek segített 1600 tonna adománnyal, aminek összértéke 6,8 milliárd forint – mondta az InfoRádióban Lehel László, a karitatív szervezet elnök-igazgatója.

Az ökumenikusok tevékenységét a magyar kormány is segíti. Lehel László elmondása szerint számos projektjük fut: konténeróvoda, iskolafelújítás, egészségház, élelmiszerosztás – sorolta a szervezet igazgatója, arra is kitérve, hogy a saját gyűjtéseik mellett most már ENSZ-pályázatokon is indulnak, hogy folytatni tudják a segélyszervezeti tevékenységeiket. Megjegyezte, az, hogy közel egymillió eurós támogatást kaptak a projektjeik végrehajtására, az azt jelzi, hogy az ökumenikusok a legfontosabb humanitárius szervezetek között szerepelnek Ukrajnában.

Az ukrajnai menekültek ellátása Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius akciója – ezt a Miniszterelnökség államtitkára mondta korábban az Országgyűlés plenáris ülésén, kitérve arra is, hogy már több mint egymillió embernek segítettek. Soltész Miklós hozzátette: a Híd Kárpátaljáért Program gyűjtése példátlan volt, ami során több mint egymilliárd forint támogatást nyújtottak a magyar emberek, cégek és vállalkozások. „Ilyen még nem volt a magyar nemzet életében” – fogalmazott.

A háború még akár évekig eltarthat, a humanitárius akció tehát folytatódik. A Máltai Szeretetszolgálatnak a 1350-es, az Ökumenikus Segélyszervezetnek a 1353-as, a Baptista Szeretetszolgálatnak a 1355-ös, a Katolikus Karitásznak a 1356-os, a Református Szeretetszolgálatnak a 1358-as, a Vöröskeresztnek pedig a 1359-es számon lehet küldeni automatikusan pénzt hívással vagy SMS-sel.

