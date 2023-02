Lehel László: az Ökumenikus Segélyszervezet nem számít a háború gyors befejezésére

Szűk egy éve, amikor az első hírek érkeztek arról, hogy az oroszok támadást indítottak Ukrajna ellen, először sokakkal együtt Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója sem akart hinni a fülének, majd a szemének sem; "hogy a XXI. században idáig jussunk Európában".

"A segélyszervezet harmincéves múlttal rendelkezik, és azért van egyfajta rutin és sokféle tapasztalat ebben a munkában, de senki sem gondolta, hogy erre sokáig szükség lesz" – fogalmazott Lehet László az InfoRádióban. Ahogy bonyolódtak az események, látszott, hogy nagyon nagy a baj, de a kiterjedt támogatói körből sokan jelezték, hogy bármikor, bármiben segítenek. Telt-múlt az idő, és strukturáltabb segítség vált szükségessé.

"Rendszert kellett építeni, logisztikai hátteret. A jelenlegi ismereteink szerint úgy látjuk, nem fog ez gyorsan befejeződni. Azért a humanitárius munkának alapvető része, hogy

a karitatív szervezetek hozzáférjenek a krízisövezetekhez.

Nagyon nehéz egy krízisövezethez hozzáférni, ha bombázások, harcok vannak. Ezért azt a megoldást választottuk, hogy akik elmenekültek az országon belül, azoknak segítünk. Egy év távlatából azt tudom mondani, hogy nincs is olyan megyéje az országnak, ahol ne lettünk volna jelen, ne segítettünk volna."

Elkészítették az összegzést is:

egy év alatt 245 ezer emberen segítettek közvetlenül,

ezek mögött átadott adomány vagy segítségnyújtás van.

"Külön területet képezett Kárpátalja, hiszen az volt a mi első bázisunk, ezt követte a lembergi és kijevi bázis" – tette hozzá.

A kezdeti lelkesedés után alábbhagyott az adakozókedv is, de így is sikerült már több mint hatmilliárd forintnyi adományt célba juttatni, és egyensúlyt hoz, hogy már a magyar kormány is segíti az ökumenikusok tevékenységét

konténeróvoda,

iskolafelújítás,

egészségház,

élelmiszerosztás

formájában is.

Az Ökumenikus Segélyszervezet egy ideje ENSZ-pályázatokon is indul (innen eddig egymillió euró érkezett), hogy folytatni tudja a tevékenységét.

A magyar segélyszervezetnek Lehel László szerint Ukrajnán belül "nagyon megbecsült helye van".

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd