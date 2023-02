Ítéletet hozott a Kúria a légiutas-adó ügyében

A Fővárosi Kormányhivatal kezdeményezésére a Kúria a végleges döntésének meghozataláig, azonnali jogvédelem keretében, megtiltotta a XVIII. Kerületi Önkormányzat által kivetett légiutas-adó alkalmazását.

A kormányhivatal azért fordult a Kúriához, mert álláspontja szerint a Szaniszló Sándor (DK) vezette önkormányzat a légiutas-adóról szóló rendelkezéseivel jogszabályellenes helyzetet teremtett, és azt a törvényességi felhívásban szabott határidőn belül nem szüntette meg, sőt, jelezte, hogy alapvetően nem ért egyet a kormányhivatal álláspontjával - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.

A végzés meg is jelent a Magyar Közlönyben, ellene jogorvoslatnak nincs helye.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere a Facebookon reagált az ügyre. Úgy látja, hogy a végzés egy olyan beadvány alapján született, amely hemzseg az alaki és formai hibáktól, és a benyújtásának körülményei is sok ponton jogszerűtlenek:

"a kormányhivatal beadványa eleve idő előtti volt, lényegében meg sem várták a testület válaszát kifogásaikra."

"a beadványuk egy részét még csak nem is kézbesítették az önkormányzat, azaz a másik fél felé. A Kúria szerint ez nem baj, mert nem a lemaradt mellékletekben foglaltak alapján döntött, mondjuk akkor kérdés, hogy mi alapján, bár valószínűleg erre mindenki sejtheti a választ."

"A Kormányhivatal beadványát jogi szempontból egy magánszemély nyújtotta be, miközben a Kúriához kizárólag jogász fordulhat beadvánnyal."

Jogállamban, az ilyen súlyos jogsértések miatt fel sem merül az érdemi vizsgálata egy beadványnak, hanem azonnal elutasítják a megkeresést, de ez ebben az esetben nem számított" - írta Szaniszló Sándor, megjegyezve: a rendelet továbbra is hatályos, pusztán annak végrehajtását függesztették fel.

"Számítottunk ilyen húzásokra a kormányoldal részéről, ezért is nem terveztük be előre az idei költségvetésbe ezeket a bevételeket" - szögezte le.

Mint arról az Infostart is beszámolt,

az utazásonként ezerforintos légiutasadót mint települési adót a reptérről induló- és oda érkező, vagy az ott átszálló utasok fizetnék,

kivéve két meghatározott csoportot: a 18 év alattiakat, illetve a kerületi lakos reptéri utasokat. A helyieket azért mentesítenék, mert ők elszenvedik a légi közlekedés okozta zaj- és környezetszennyezést. Az önkormányzat azzal indokolta a bevezetését, hogy magas az infláció, illetve a kerület költségvetésének óriási terhet jelent az energiaár-robbanás.

A települési adórendelet szerint az adó beszedése a légitársaságok és a földi kiszolgálók egyetemleges felelőssége lenne.

