Vállalkozásfejlesztés három kattintással (x)

Ahhoz, hogy Magyarország gazdasági fejlettsége utolérje, majd meghaladja az uniós szintet, versenyképes vállalkozásokra van szükség, méretkategóriától függetlenül. A legtöbb mikro- és kisvállalkozás azonban híján van az erőforrásoknak és az időnek, így sokuk nem tud pályázati tanácsadót alkalmazni, pénzügyi osztályt működtetni, így elesnek a forrásoktól. Ez pedig a növekedés gátja lehet.

Számukra nyújt megoldást a www.vali.hu címen elérhető online portál, amely összegyűjti és a vállalkozásra szabottan kiválogatja a cég számára elérhető támogatásokat, pályázati felhívásokat és hitellehetőségeket. A portálon három kattintással megtalálható minden releváns információ, az oldal pedig közérthetően mutatja be a lehetőségeket. A regisztrációhoz a cégnéven kívül nincs szükség más adatra, a háttérben működő algoritmus végzi a munkát: felkutatja a személyre, cégre szabott megoldásokat.

Összhangban a gazdaságpolitikai célkitűzésekkel az elérhető információk egyszerre szolgálják a növekedésen túl az energiahatékonysági és digitális átalakulást is. A program a vállalkozásfejlesztésen belül az eszközbeszerzést, a digitális fejlesztéseket, az innovációt, a külpiacra lépést, vagy éppen az energiahatékonyságot és a munkavállalói képzést támogató uniós és hazai forráslehetőségeket tárja a vállalkozók elé. A regisztráltak a támogatott hitelprogramokról is információt kapnak, illetve megtalálják a piaci tanácsadókat is szigorú kritériumok szerint rangsorolva, valamint az új pályázati lehetőségekről és hitelkonstrukciókról e-mailben is kaphatnak tájékoztatást, így semmiről nem maradnak le. Ennek megfelelően a portálon részletes információk érhetők el a nemrég bejelentett, 700 milliárd forint keretösszeggel elindult Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramról, a Gyármentő Programról, illetve az energiaintenzív kkv-kat célzó támogatási programról.

Az oldalon általános tájékoztató tartalom is helyet kap, többek között a szakképzési, felnőttképzési lehetőségekről, vagy éppen a fenntarthatóságról. Az egyedülálló vállalkozásfejlesztési projekt uniós szinten is sikert aratott, a közelmúltban az Európai Bizottság KKV-Közgyűlésén is élenjáró megoldásnak találták, amely példaértékű lehet a többi tagállam számára. A felület folyamatos fejlesztésébe a felhasználói visszajelzéseket is beépítik, a naprakész adatok feltöltésén és az oldal működtetésén egy teljes csapat dolgozik.

A honlapot jelenleg több mint 12 ezer vállalkozás használja aktívan. Az alkalmazás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a SEED Alapítvánnyal közösen megvalósított Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében új funkciókkal is bővül: tavasszal a Forrástérkép alkalmazás révén egy új szűrő beépítésével a konkrét céljára szabott finanszírozási ajánlathoz juthat majd a felhasználó. Vagyis például likviditásra, beruházásra, külpiacra lépéshez illő megoldást kap, hiszen a rendszert működtető algoritmus a forrásfelhasználás céljához igazítja a felkínált ajánlatokat. Nyáron pedig további fejlesztések révén a saját iparágáról, szektoráról, a hozzá hasonló vállalkozásokról is kaphat egy összehasonlítást, részletes képet az, aki regisztrál a www.vali.hu oldalon.

Nyitókép: istock/utah778