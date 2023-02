Már akkora a gyógyszerhiány Európában, hogy halálos áldozatot is követelt

Az influenza és a légúti óriássejtes vírus (RSV) járványai a szokásosnál korábban kezdődtek és erősebbek a korábbiakhoz képest. A megnövekedett keresletre a gyártók nem készültek fel, ezért egyes gyógyszerekből európai szintű hiány lépett fel az utóbbi hónapokban – írja a vg.hu.

Egy felmérésben 29 európai ország gyógyszertári szervezeteit vizsgálták, és kiderült: az államok majdnem negyedében hatszáznál is több, ötödében mintegy 200-300 gyógyszer hiányzik. Négy országból pedig azt jelentették, hogy a gyógyszerhiány halálhoz vezetett.

A kutatás rámutatott:

az országok háromnegyedében nagyobb a készlethiány, mint egy évvel ezelőtt.

A belga hatóságok 300, a németek 408, az osztrákok 600-nál, az olaszok pedig 3000-nél is több gyógyszer hiányáról számoltak be. Ellátási problémákról magyarországi nagykereskedők is beszámoltak.

Hiánycikkek az antibiotikumok, köztük magas arányban a légúti fertőzések kezelésére használt amoxicillin, de sok helyen elfogytak a köhögés elleni szirupok, a gyerekeknek adható paracetamol tartalmú készítmények és a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek is.

A hiány több okra vezethető vissza:

a szokásosnál többen betegedtek meg járványos fertőzésekben, mert a Covid elleni lezárások és maszkhasználat miatt kevésbé érintkeztünk kórokozókkal, így fogékonyabbá váltunk a vírusokra és baktériumokra. Az enyhe, nyirkos időjárás rendkívül kedvező közeg a kórokozók terjedéséhez.

a gyártókat felkészületlenül érte a szokásosnál magasabb kereslet a légúti ferzőzések kezelésére szolgáló gyógyszerek iránt. A gyógyszerkínálatra kihatott az infláció, az energiaválság, a nyersanyaghiány és a gyártási kapacitáskorlátok is.

a felkapott trend miatt is hiányozhatnak életmentő medicinák. Egy cukorbetegségre szánt gyógyszer azért vált hiánycikké, mert az interneten elterjedt, hogy csodás fogyókúrás eredményt ad.

Javaslatok a hiány enyhítésére

A termékek és szolgáltatások szabad áramlása hiába az Európai Unió egyik alapelve, egyes országok a hazai ellátás védelmében korlátozzák az exportot: így tett Görögország, Románia és Belgium is. Franciaország, Németország, Hollandia és Svédország pedig más kormányzati intézkedésekkel javítaná a készletezést. Például a francia és a német patikusok már gyógyszereket is készíthetnek.

A német orvosi kamara elnöke "informális bolhapiac" létrehozását javasolta. Így az emberek a már kiváltott, de fel nem használt gyógyszereiket rászoruló betegeknek adhatnák.

Az Európai Gyógyszerügynökség a szabályok lazítását javasolta. Jónak tartaná, ha a patikák annyi gyógyszert adhatnának ki, amennyi az adott beteg kezeléséhez szükséges, azaz bevezethetnék az egyedi adagolást.

Uniós szinten is változtattak a szabályozásokon: az EMA a gyógyszerhiány nyomon követésére kibővített hatáskört kapott, és létrehozták az Egészségügyi Vészhelyzeti Felkészültségi és Reagálási Hatóságot, amely akár az egész uniónak vásárolhat gyógyszereket.

Az Európai Gyógyszerügynökség hiányokkal foglalkozó munkacsoportja csütörtökön javasolhatja az Európai Bizottságnak, hogy a gyógyszerhiányt úgynevezett jelentős eseménynek nyilvánítsa, így engedve teret újabb szabályozásoknak – írja a Politico. Az Európai Bizottság már dolgozik egy új jogszabályon a megfelelő készletek biztosítására.

