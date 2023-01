Újabb mérföldkő előtt a Lánchíd felújítása

Már festik a Lánchíd járdáinak korlátját és műemléki elemeit - közölte az Infostarttal a BKK. A híd a teljes átadásig viszont továbbra is munkaterület, gyalog csak a felújítás záró szakasza után, valószínűleg 2023 őszén lehet átkelni a hídon, addig viszont adott az ingyenes utazási lehetőség tömegközlekedésen a két hídfő közt.

Ami a részleteket illeti, a korlátok a rozsda miatt nem voltak menthetők, így azokat újra kellett gyártatni, kisebb, három andráskeresztet tartalmazó darabokban szerelik fel a járdákra, hogy a korlátrendszer követhesse a híd mozgását. Az acél öntvényeket előbb megtisztítják, majd 3 rétegben bevonják, biztosítva a rozsda elleni védelmet - Csepelen. Ezekre a rétegekre jön rá a kékesszürke fedőréteg, de felvitele előtt tömítik a fém alkatrészek közti csatlakozásokat, hogy ne juthasson nedvesség a szerkezetbe.

A korlátok felszerelése februárban kezdődik.

Már a díszes mellvédeket is hamarosan festik, ezeket is újra kellett gyártani - az 1914-1915-ös, meglévő fotók is segítettek ebben.

Az útpálya 18 hónap lezárás után nyitott újra decemberben a BKK, a taxik, a kerékpárok, a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok előtt.

A hátra lévő munkák:

járdaburkolat elkészítése

hídfőhelyiségek, aluljárók befejezése

visszaépítik a hiányzó műemléki elemeket, az öntvény mellvédeket, konzolokat, járdakandelábereket

restaurálják a pályaszint alatti kőfelületeket

változtatható színképű díszvilágítást szerelnek fel

gyalogos-átkelőhelyet létesítenek a pesti hídfő északi és déli járdája között.

Részletek a lanchid.hu-n.

Nyitókép: BKK