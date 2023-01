Kutatás: a Lánchíd nem a rajta menő forgalom miatt fontos a budapestieknek

Egy felmérés szerint a fővárosiak szűk többsége támogatja, hogy a nemrég részlegesen átadott Lánchidat továbbra is csak a buszok, a taxik és a biciklisek használhassák. A Mediánnal közös kutatást végző 21 Kutatóközpont igazgatója az InfoRádiónak azt mondta, megoszlottak a vélemények, de egy enyhe többség, 54 százalék támogatja az autók kitiltását és azt, hogy csak a buszok, taxik és kerékpárosok (illetve majdan a gyalogosok) használhassák a hidat. A megkérdezettek 40 százaléka viszont visszaengedné az autós forgalmat is. Nem alkotott véleményt a válaszadók 6 százaléka.

Az is kiderült, hogy minél képzettebb valaki, minél magasabb az iskolai végzettsége, annál inkább támogatta a Lánchíd autómentesítését. Az alapfokú végzettségűek ugyanakkor 61 százalékos arányban elutasították ezt. Életkor szerint is volt egy szignifikáns összefüggés: minél fiatalabb valaki, annál inkább támogatta az átkelő autómentesítését, és minél idősebb volt a válaszadó, annál valószínűbbnek bizonyult, hogy visszaengedné az autós forgalmat a Lánchídra - sorolta Róna Dániel.

Az elsődleges közlekedési eszközre vonatkozó felmérésekből látszik, hogy az elsősorban tömegközlekedők (45 százalék) a biciklistákkal (5-10 százalék) együtt többen vannak, mint az elsősorban autóval járó 30-35 százaléknyi budapesti. Így nézve tehát a nagy többség az autómentesítés idején is használhatja a Lánchidat, ugyanakkor a 21 Kutatóközpont igazgatója hangsúlyozta, hogy a megkérdezettek 40 százaléka ellenzi a kocsik kitiltását és ez egy nagyon jelentős arány.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy

"a legtöbb budapesti számára szimbolikus, nem pedig a napi rutint érintő praktikus kérdés a Lánchíd forgalma.

A Lánchídon semelyik közlekedési eszközzel nincs akkora forgalom, hogy az a budapesti lakosság jelentős részét érintené."

Megjegyezte még, hogy az autósok között is van, aki elfogadja a főváros tervezetét, és a tömegközlekedők között is van, aki visszaengedné az autósokat a hídra, de ezzel együtt inkább az autósok akarják visszakapni maguknak ezt az útvonalat, a közösségi közlekedést használók kevésbé sürgetik a kocsik visszatérését. Átrendeződött forgalom A belváros egyik fő közlekedési folyosóját jelentő Széchenyi Lánchidat 2021 júniusában zárták le a felújítás miatt a forgalom elől. A belvárosi dunai átkelési lehetőség megszűnésével a gépjárműforgalom átrendeződött, azonban az egyéb belvárosi közlekedési beavatkozások, forgalomkorlátozások (például a metrófelújítás miatti buszos pótlás révén is csökkent egyes szakaszok autós kapacitása) miatt a forgalom egy része a szomszédos hidak helyett a külső, nagyobb kapacitású hidakon jelent meg, csökkentve ezzel a Belváros forgalmát - olvaható a 2022-es Budapest Környezeti Állapotértékelésben A BKK korábbi közlése szerint a Lánchíd napi forgalma körülbelül 27 ezer "egységjármű", ami egyébként nem is bővíthető a beépítettség és a híd adottságai miatt. Ez jócskán elmarad a környékbeli, de főként a külsőbb kerületek nagy teherbírású hídjaihoz képest. Ha visszaengedik az autós forgalmat, marad a 27 ezer jármű. Ha kitiltják az autókat, akkor a híd forgalma 1600 "napi egységjárműre" csökken. Ha egy harmadik változat lép életbe és egyirányúsítják Buda felé , akkor 18 ezer "egységjármű" lesz a napi forgalom a hídon. A BKK oldalán részletes számok és hatáselemzések szerepelnek az egyes változatokról. A közlekedési társaság szerint az elmúlt 18 hónapban a személyautósok már átszoktak az alternatív útvonalakra. Ráadásul a közösségi közlekedés, valamint az aktív-és mikromobilitási módok gyorsabbá, megbízhatóbbá és vonzóbbá válásával a most még autóval közlekedők egy része is várhatóan közlekedési módot vált, ha bel-Buda és a Belváros térségében közlekedik, aminek hatására a gépjárműforgalom csökkenése is várható. A budapesti önkormányzat úgy határozott, a lakosság nyáron dönhet a forgalmi rend jövőjéről. A kormány álláspontja szerint ugyanakkor "abszurd, hogy 3 kilométeres szakaszon ne legyen autós átkelési lehetőség a Duna belvárosi szakaszán, ez középkori helyzet" - ezt Gulyás Gergely mondta a csütörtöki Kormányinfón. Korábbról ismert: sérelmezik azt is, hogy az állam a 6 milliárd forintos támogatást az autók visszaengedése mellett ígérte a fővárosnak.

Nyitókép: Pixabay/DesignBy