Leszakadt egy budapesti iskola plafonja

A PDSZ által megosztott felvétel alapján egy osztálytermek előtti folyosón szakadt le a plafon egy fővárosi intézményben. Kommentárként csupán annyit fűztek hozzá: „Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum Bp.”

Közben a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közben azt követeli, hogy helyezzék hatályon kívül a sztrájkot korlátozó törvényt, mondván, az szinte láthatatlanná tette azt. Szabó Zsuzsa PSZ-elnök szerint több szolgáltatást biztosítanak egy sztrájk alatt úgy, hogy a kollégák nem kapnak fizetést és kvázi nem veszik fel a munkát, mint egy rendes munkafolyamat során.

A tanárok a polgári engedetlenségben résztvevő kollégáik visszamenőleges és későbbi megbüntetését egyaránt lehetővé tévő kormányrendelet visszavonását is követelik, mert az többek között sérti az egyenlő bánásmód elvét – tette hozzá az InfoRádiónak az érdekképviseleti vezető.

A szakképzésben is megalakult a tanárok sztrájkbizottsága, ami a PDSZ választmányi elnökének tájékoztatása szerint mások mellett azt követeli, hogy legalább a közoktatáshoz hasonló mértékben növekedjen a szakképzésben is a kollégák bére, hogy töröljék el a munkaidő elszámolását, de a 22 kötelező óra visszaállítását is kérik, valamint, hogy a szakképzésben foglalkoztatottak kerüljenek vissza a közalkalmazotti törvény hatálya alá. Negyedik követelésük az önálló oktatási minisztérium felállítása – tette hozzá Komjáthy Anna.

A pedagógus szakszervezetek január 23-tól hét napig tartó országos sztrájkot hirdettek.

