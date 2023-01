Újabb érdekes számok jöttek ki a megemelt nyugdíkról

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest mintegy másfélszer többen kapnak 300 ezer forint feletti nyugdíjat. 2021-ben a legmagasabb juttatási kategóriába eső nyugdíjasok száma 81 769 volt, ami szintén jelentős emelkedés volt az azt megelőző évekhez képest, 2022-ben viszont már 123 ezren kaptak ennél magasabb összeget az államtól – írja a VG.

A gazdasági lap szerint szintén látszik az elmozdulás az egyel kisebb kategóriában, azaz a 160 ezer forint körüli átlagnyugdíjnál többet kapók számában. A 160 és 300 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők száma a 2021-es 670 ezerről 768 ezerre nőtt. Ennek egyik oka az, hogy a már eleve nagyobb nyugdíjra jogosultak juttatása a tavaly több lépcsőben végrehajtott, az extrém magas infláció miatt behozott, összesen mintegy 14 százalékos nyugdíjemeléseknek köszönhetően még nagyobbat nőtt, mint a kisebb összegben részesülőké.

A nagyobb nyugdíjban részesülők növekedése mellett a kisnyugdíjasok száma csökkent, azaz itt is látható pozitív elmozdulás. A KSH a legkisebb összegként a 40 ezer forintot jelölte meg, ez alatt is vannak ellátásban részesülők, az ő számuk egy év alatt hétezerrel apadt, a 2021-es 63 ezerhez képest tavaly már csak 56 ezren voltak. Tíz évvel ezelőtt, 2012-ben még 183 ezren kaptak 40 ezernél kevesebb nyugdíjat.

A százezer forintnál alacsonyabb nyugdíjban részesülők száma ugyanakkor még mindig félmillió körüli,

hiába csökkent 670 ezerről, így is nagyon sokan vannak a lapnak nyilatkozó nyugdíjszakértő szerint, aki szerint nyugati mintára be kellene vezetni a sávos nyugdíjnövelést. „Azaz a kisnyugdíjasokat nagyobb emelésben kellene részesíteni, de legalább a semmire sem elég nyugdíjprémiumot – ami az idén nem is várható – nem mindenkinek elosztani, hanem az erre szánt összeget a kisnyugdíjasoknak kellene odaadni” – fogalmazott Farkas András.

