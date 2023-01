Mindegy, hogy AC/DC, vagy Ed Sheeran szól, baj lehet belőle

A leggyakoribb téli balesetek – amik a sípályákon előfordulhatnak – leginkább a fejet, valamint az alsó- és felső végtagot szokták érinteni, mindez súlyosbítva azzal, hogy nem itthon ér bennünket a baj, tehát az orvosi ellátást követően valahogyan még haza is kell jutni – fogalmazott Molitorisz Dániel.

Az esetek csaknem 50 százaléka megelőzhető lenne, amennyiben lenne védőfelszerelés – emelte ki az osztályvezető főorvos, megjegyezve: Ausztriában hál' Isten kötelező sisakot viselni síeléshez, a különféle gerincvédők pedig erősen ajánlottak.

A védőfelszerelések mellett kiemelten fontos, hogy az érzékszerveinket se „zavarjuk” – tette hozzá a szakértő. Miután már enyhez havazásban is teljesen ellehetetlenülhet a látás, tanácsa szerint síeléshez mindig viseljünk síszemüveget. Ami a hallást illeti, a fiatalok körében szokássá vált sport közben zenét hallgatni. Molitorisz Dániel szerint mindegy, hogy AC/DC, vagy Ed Sheeran szól, nem fogjuk hallani, ha valaki mellettünk, mögöttünk jön és esetleg belénk száguld. Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy sokszor megesik, hogy a pálya menti hüttékben már napközben egy-két pohár alkohol elfogy, ami kifejezetten rossz hatással van az értékelésre globálisan is.

A fenitek alapján a fiatalabb, 20-as, 30-as korosztály a legveszélyeztetettebb, miután közülük sokan úgy gondolják, hogy zenével, esetleg alkohollal fokozza az élményt.

A főorvos tájékoztatása alapján a szezon kezdetével már megjelentek a síelős balesetek sérültjei a traumatológián, de tapasztalataik szerint továbbra is a rollerbalesetek jelentik a legfőbb problémát, amik komoly csont- és lágyrészsérülésekkel járnak.

