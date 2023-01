Beszakadt az úttest egy autó alatt Debrecenben – videó, fotók

Beszakadt az úttest a debreceni Rakovszky utcában egy kocsi alatt - tudósít a Haon.hu hajdúsági hírekkel foglalkozó portál.

A helyi vízmű ügyeletére előzőleg vízelfolyás, útrepedés miatt futott be hívás, a munkát meg is kezdték, és a Haon fotósa épp a munkákat örökítette volna meg, amikor egy autó alatt hirtelen beszakadt az úttest. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a rendőrség és a katasztrófavédelem segítségére azonnal szükség lett, amint egy autómentőre és egy darura is. A helyszínről videó is készült, a cikk végén látható. Csőtörés miatt beszakadt útburkolat a debreceni Rakovszky Dániel utcában 2023. január 12-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Egy szemtanú a helyszínen arról beszélt, hogy több petíció indult az utca forgalomcsökkentéséért, és már a járda is meg van süllyedve, ráadásul a csőtörések is rendszeresek a környéken. Csőtörés miatt beszakadt útburkolat a debreceni Rakovszky Dániel utcában 2023. január 12-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében kiemelte, teljes útzárat vezettek be a főút Árpád tér és Faraktár utca közötti szakaszán. Csőtörés miatt beszakadt útburkolat a debreceni Rakovszky Dániel utcában 2023. január 12-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, addig is az autósok kerülőútvonalon közlekedhetnek.