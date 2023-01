Ezer négyzetméteres tűz Kerepesen, szombat óta küzdenek a tűzoltók

Több száz négyzetméteren ég és füstöl egy farakás egy hulladéktelepen, Kerepes külterületén. A tűzhöz riasztott gödöllői hivatásos tűzoltók kezdték meg az oltást. Az egységek munkáját erőgépek is segítik - írta a katasztrófavédelem oldala szombaton negyed ötkor.

Este fél tízkor még mindig a gödöllői hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, három vízsugárral. Akkor kiderült, hogy a munkagép arra kell, hogy kihordja az izzó részeket, és a tűzoltók átlocsolják azokat.

Vasárnap reggel fél nyolckor pedig már arról számoltak be a portálon, hogy

ezer köbméteren ég, izzik és füstöl egy farakás a kerepesi hulladéktelepen.

A gödöllőieken kívül már az aszódi hivatásos tűzoltók is a területen dolgoztak, továbbra is három vízsugárral oltották folyamatosan a tüzet. A munkagép továbbra is segíti a munkájukat.

