Rendőrautóval karambolozott egy francia pornórendező Budapesten

Hétfő délután összeütközött egy rendőrautó és egy terepjáró Budapesten a VIII. kerületi Népszínház utcában – írja a baleset-info.hu.

A rendőrautó a Blaha Lujza tér felé haladt, épp egy villamost került ki, amikor a Kiss József utcából kikanyarodott elé egy német rendszámú fekete BMW terepjáró. A rendőrautó nagy erővel ütközött a BMW bal hátsó futóművének. Az egyik rendőr keze megsérült, őt mentők szállították kórházba.

Szemtanúk szerint a rendőrautó nem szirénázva közlekedett, de a megkülönböztető fényjelzést használta.

A balesettel kapcsolatban a rendőrség a Telex.hu-nak azt írta, hogy a Kiss József utcából jobbról érkező személygépkocsi vezetője a tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget és összeütköztek. Egy rendőr és a másik autó egyik utasa könnyű sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálja.

2023 started well ... I enjoyed so much beging the year with adorable @lizoceanxxx but on the way home a very fast police car hit me hard and injured @LolaHeartXXX on the head. She end up in hospital but is back home now and OK.@brillbabesxxx @MakeupXStar pic.twitter.com/HOBe2R0AmU — PIERRE WOODMAN (@TheAtrax) January 2, 2023