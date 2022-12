A kormánynak 2022-ben is Magyarország biztonsága volt az első - a nap hírei

A kormánynak 2022-ben is Magyarország biztonsága volt az első - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a kormány közösségi médiafelületére feltöltött videóban arról beszélt, hogy a kabinet idén a háború ügyében a békét szorgalmazza, a migráció ügyében pedig Európa védelmét. Hozzátette: míg két évvel ezelőtt 46 ezren akartak átjönni a határon, tavaly 122 ezren, az idén pedig több mint 260 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a déli határszakaszon.

Magyarország az idén is kitűnőre vizsgázott összefogásból és emberségből - mondta Facebook-oldalán a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: több mint egymillió ember hagyta el Ukrajnát Magyarország irányába az elmúlt hónapokban. Több százezer ember elhelyezéséről gondoskodott a kormány, amely segélyszállítmányokat is küldött Ukrajnának. Kiemelte: mindenki erőn felül teljesített Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciójában.

Karácsony első napján 185 segélyhívást kapott a katasztrófavédelem, 133 esetben a tűzoltók beavatkozására is szükség volt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 31 tűzhöz riasztották őket, ebből 21 épülettűz volt, és 102 műszaki mentés. Szárligeten és Gödön szén-monoxid-szennyezés miatt riasztották a tűzoltókat. Korábban adventi koszorú gyulladt ki Debrecenben, Kaposváron, Tasson és Csornán, tűzhelyen felejtett étel miatt voltak kisebb tüzek Budapesten és Szekszárdon.

Mintegy negyedével csökken Oroszország idei gázexportja és gáztermelése elsősorban a külföldi kereslet visszaesése miatt - nyilatkozta az energetikáért is felelős orosz miniszterelnök-helyettes. Alekszandr Novak szerint a gázhiány miatt továbbra is magasak maradnak a gázárak Európában. Jelenleg Oroszország a teljes kapacitással üzemelő Török Áramlaton keresztül szállít vezetékes gázt Európába, az ukrán útvonalon napi 42 millió köbmétert exportál.

Oroszország kész tárgyalni a háború befejezéséről, de Ukrajna és a Nyugat nem hajlandó a kompromisszumra - jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin az orosz közszolgálati televízióban kiemelte: Moszkva kitart amellett, hogy a különleges katonai műveletnek nevezett háború célja az ukrajnai orosz ajkú lakosság védelme. Kijev szerint azonban az invázió az ország feletti irányítás átvételére irányul.

Ukrajna felszólította az ENSZ tagállamait, hogy fosszák meg Oroszországot vétójogától a szervezet Biztonsági Tanácsában és zárják ki a világszervezetből - tudatta a kijevi külügyminisztérium. Nem sokkal korábban az ukrán külügyminiszter-helyettes a dpa német hírügynökségnek adott interjúban leszögezte: Ukrajnának sürgősen nyugati harckocsikra, vadászgépekre, hadihajókra, rakéta-sorozatvetőkre és lőszerekre van szüksége. Elutasította annak lehetőségét, hogy tárgyalni kezdjenek Oroszországgal, mert Kijev szerint a Kreml "pusztán blöfföl", amikor nyitottnak mutatkozik a párbeszédre.

A NATO-főtitkár szerint Svédország és Finnország az új évben hivatalosan is tagja lesz a védelmi szövetségnek, de hogy pontosan mikor, azt nem tudta megmondani. Jens Stoltenberg a dpa német hírügynökségnek adott év végi interjúban kijelentette: teljes mértékben bízik abban, hogy a ratifikációs folyamat időben lezárul. A NATO-főtitkár nem számít arra, hogy Törökország sokáig blokkolja a felvételi eljárást. Svédország és Finnország május közepén kérte felvételét a NATO-ba az Ukrajna ellen indított háború következtében.

Rekordszámú kínai repülőgép lépett be vasárnap Tajvan légterébe. A nemzetvédelmi tárca közlése szerint 71 repülőgépet és 7 hadihajót észleltek. A valaha volt legnagyobb számú berepülés azután történt, hogy Kína hadgyakorlatot tartott Tajvan közelében válaszul arra, hogy Joe Biden amerikai elnök aláírta 2 milliárd dollár katonai kölcsön folyósítását Tajvannak.

Az Egyesült Államokban már legkevesebb 48 ember halt meg a téli viharokban, New York államból 27 halálos áldozatról számoltak be, a hófúvás otthonokat zárt el, a mentőegységek közlekedése akadozik. New York állam kormányzója nyomatékosan kérte az állam nyugati megyéiben élőket, hogy saját épségük érdekében tartsák tiszteletben a közlekedési tilalmat. Az állam vezetője minden idők leghosszabb és következményeiben legsúlyosabb hóviharáról beszélt. A mentésbe a Nemzeti Gárda több száz embere is bekapcsolódott.

A hitükért üldözött keresztényeket említette a szeretet és a megbocsátás példájaként Ferenc pápa a Szent Péter-térre néző ablakból mondott beszédében. Ferenc pápa rámutatott, hogy éppen a karácsonyi ünneplés napjaira esik az első keresztény vértanú, Szent István halála. Hozzátette: mártírok ma is sokan vannak, és ma ezekért az üldözöttekért kell imádkozni, akik Krisztusról tesznek tanúságot. Ferenc pápa úgy vélte, a tanúságtételt szolgálja a megbocsátás is, ezért azt mondta, hogy ezekben a napokban gondoljunk arra, képesek vagyunk-e a bocsánatra mindazok iránt, akikkel nem vagyunk jóban, megsértettek bennünket, vagy akikkel soha nem vettük fel újra a kapcsolatot.