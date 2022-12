Galambos Erzsi: nem könnyű egy kilencvenegy éves színésznőnek megfelelő szerepet találni

"Szeptember 9-én játszottuk utoljára a József Attila Színházban a Mici néni két élete című darabot, és tény, hogy azóta nincs egy szerepem sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy felhagytam a munkával" – mondta a Blikk interjújában Galambos Erzsi, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő.

Hozzátette: szívesen elvállalja a neki való szerepeket, de azt is tudja, hogy mit illik elvállalni, és mit nem. Szerinte nem könnyű kilencvenegy éves színésznőnek megfelelő szerepet találni.

Galambos Erzsi még nem fáradt bele a munkába, elmondása szerint nem tudná végleg feladni a pályát. "Akkor élek igazán, ha a színpadon vagyok, a közönség szeretete számomra felülmúlhatatlan. Erről nem lehet csak úgy lemondani. Fizikailag és szellemileg is alkalmasnak érzem magam a munkához" – mondta.

Az testi és mentális egészségét mindennapos mozgással, vásárlással tartja fenn, a piacon rengeteg szeretettel veszik őt körbe az emberek. Követi a híreket, költeményeket tanul, és a külsejére is figyelmet fordít. "Hazudnék, ha azt mondanám, boldog voltam, amikor kiderült, hogy nincs feladatom, de bárhogy is érzem magam, ezen akkor sem tudok változtatni, úgyhogy nem sajnálkozom emiatt" – mondta, majd hozzátette, hogy mindig elfoglalja magát, színházba is jár.

"Nagyon kíváncsi vagyok az új színészgenerációra. Büszkén mondhatom, hogy rengeteg tehetség van hazánkban"

– vélekedett.

A színésznő hetvenöt éves pályafutása során Kecskeméti Színház volt a legmeghatározóbb, melynek 1957-1962 között volt a tagja. "Az ott töltött időnek köszönhetem, hogy jó prózai és musicalszínésznő vált belőlem, amit aztán kamatoztatni tudtam a karrierem során" – mondta. Sok darabban több százszor játszott, a nagy színészkollégák közül szinte mindenkivel már dolgozott együtt. A Magyar Televíziónál 86 ezer méternyi anyagot forgatott, róla készült a második legtöbb felvétel. Büszke és hálás a "gyönyörűséges és teljes életéért".

