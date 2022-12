Felmérés: az infláció sem tántorítja el a magyarokat a halas karácsonyi menütől

"A tavalyi körülbelül 1000-4500 forint/kiló élőponty idén inkább 2000 forint körül alakul. Szeletben is lehet pontyhoz jutni, de ott 4000 forintos ár alatt már nehéz beszerezni idén" – mondta az InfoRádiónak Polgárné Sarok Edit, az Agroinform.hu szakmai újságírója.

Kiemelte: az afrikai harcsa filé 4-4500 forint között mozog, ám amit Magyarországon lehet kapni, azt többségében itthon állítják elő a haltermelők.

Az Agroinform.hu felmérése alapján az áremelkedésnek nincs lényeges hatása a fogyasztási szokásainkra. Az áremelés ellenére a válaszadók nem terveznek lényegesen változtatni a korábbi évek menüjén.

Mindössze 14 százalék jelezte, hogy nem vesznek, vagy sokkal kevesebb halat vásárolnak idén.

A válaszadók 28 százaléka jelezte, hogy a halat továbbra is beszerzi és ezért inkább más élelmiszereken takarékoskodik.

Polgárné Sarok Edit szerint a vásárlók 67 százalékánál a hal a vacsora fő eleme, de a kitöltők 20 százaléka nem is fogyaszt húst karácsonykor. A legnépszerűbb, legkeresettebb hal továbbra is a ponty: a válaszadók 85 százaléka mindenképpen megvásárolja karácsonykor. Sokan vásárolnak harcsát, kelendő az afrikai harcsa is, de a busát és lazacot is érdemes megemlíteni. A megvásárolt halból az esetek több mint 80 százalékában halászlé készül, de sokan készítenek rántott halat is.

