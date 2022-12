LMP: maradjon autómentes a Lánchíd!

Bakos Bernadett, a párt országgyűlési képviselője vasárnap a Clark Ádám téren tartott, online is közvetített sajtótájékoztatón azt mondta: a 21. századi városfejlesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy miként csökkenthető az autóforgalom, miként csökkenthetők a mobilitási igények és hogyan ösztönözhető a közlekedésimód-váltás. Ezek egyik kiváló eszköze, ha autómentes zónákat és útszakaszokat jelölnek ki, amivel előnyben részesítik a kerékpározást és a közösségi közlekedést, ezzel pedig "autómentes, nyugodt, csendes, sétálásra alkalmas" útszakaszokat teremtenek.

A Lánchíd kiesése "nem okoz nagy problémát a fővárosi közlekedésnek", mert a lezárása előtt is az összes budapesti híd fogalmának mindössze négy százalékát bonyolította - vélekedett az LMP politikusa. Másfél éve le van zárva, és ez nem okozott közlekedési káoszt, az autóforgalom tehát viszonylag keveset veszít a híd kiesésével, azonban óriási lehetőséget biztosít a közösségi közlekedésnek és a kerékpárosoknak, gyalogosoknak - mondta.

Bakos Bernadett szerint a korábbi helyzet nem vált előnyére a közlekedőknek, mert a híd keskeny, a járdák szűkek, emiatt rendszeresek voltak a közlekedési konfliktusok és a dugók, és ez most megváltozhat.

Hozzátette: Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlament gazdasági bizottságában hétfői meghallgatásán azt mondta, hogy az ő választókerületében "a kerékpár nem sport, nem hobbi, hanem azzal járnak dolgozni az emberek".

Ennek a felismerésnek az LMP is örül, és arra kéri a most a közlekedési területért is felelős minisztert, hogy támogassa a kerékpáros közlekedést. Arra a felvetésre a miniszter azonban nem válaszolt, hogy a Fidesz elismeri-e létező közlekedési módként a kerékpározást, és leáll-e a kerékpárosok "üldözésével" a fővárosban - említette az LMP-s képviselő.

Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: nagyon jó, hogy nem hajthatnak fel az autók a hídra, "és ennek mindenképpen így kell maradnia". A Lánchíd legyen a kerékpárosoké, gyalogosoké, a közösségi közlekedést használóké.

"Arra kérjük Karácsony Gergelyt, hogy ne hátráljon meg, ne engedjen az autóslobbi nyomásának, tartsa meg így a Lánchidat ebben az állapotában". További felújításokra azonban szükség van, így a gyalogos sávokéra is, amikorra jövő nyárra elkészül a Lánchíd - fűzte hozzá a frakcióvezető-helyettes.

Kifejtette, hogy a főpolgármesternek be kell tartania az eredeti választási ígéretét, hogy a közösségi és a kerékpáros közlekedésnek ad teret Budapesten, és "felveszi a küzdelmet a túlzott autós forgalom ellen".

A budapesti közúti forgalom fele nem is a fővárosban élők járműhasználatából ered, hanem abból, hogy az agglomerációban élők kényszerülnek autóba szállni. "Ők okozzák a dugót Budapesten, ami ellen dugódíjjal, a közösségi közlekedés fejlesztésével és autómentes Lánchíddal lehet védekezni" - hangsúlyozta Kanász Máté.

Nyitókép: BKK