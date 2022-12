Flesch Tamás: félő, hogy jó időre ez lesz az utolsó nagy őrület

Flesch Tamás elmondása alapján egyelőre viszonylag magas mind a belföldi, mind a külföldi foglalások aránya: Budapesten 70 százalék fölött jár a foglaltság a legtöbb szállodában, ami a hónap végére 80 százalékra is felmehet, köszönhetően elsősorban a külföldi vendégeknek, de az ünnepekre a belföldi forgalom is magas lehet. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy míg a Covid idején főként a magánszálláshelyek voltak a keresettek, ez mostanra kiegyenlítődni látszik, és már minden típusú szálláshely – beleértve az ötcsillagos szállodákat is – megtalálja a maga vendégkörét.

Ugyanakkor van némi félelem, hogy egy ideig ez lesz az utolsó nagy „őrület” a hazai turizmusban, legalábbis a belföldi forgalom tekintetében, és most mindenki kihasználja az utolsó lehetőségeket akár a Szép-kártyával, akár anélkül.

A január–márciusi időszak ugyanis egy teljesen sötét alagútnak tűnik

a szállodaszövetség vezetője szerint.

Derűsebb a helyzet a külföldi vendégek tekintetében, akik esetében leginkább csak a küldőországok összetétele változott meg: míg régebben Anglia és az Egyesült Államok, illetve Németország voltak a legerősebbek, most a környező országok, vagy akár Izrael is említhető a top küldőországok között.

A január–februári előfoglalásokat úgy jellemezte, hogy már láthatóak, de egyelőre gyengék. A szállodaszövetségnél bizakodóak, hogy mindez erősödni fog, máskülönben nehéz lesz a költségeknek akár egy részét is kitermelni – húzta alá Flesch Tamás.

„Sokan továbbra sem döntötték el, főként a vidéken található nagyobb wellness-szállodák, hogy bezárjanak-e vagy sem az év első három-négy hónapjában. Ezt december második felében – az addigi foglaltság függvényében – fogják tisztázni az érintettek.”

A szövetség elnöke megismételte: úgy tűnik, most a budapesti szállodák vannak kedvezőbb helyzetben a külföldi turisták révén, szemben a pandémiás időszakkal, amikor inkább a vidék örülhetett, köszönhetően a belföldi vendégeknek. Természetesen a fővárosban sem lesz könnyű, vagyis a téli hónapok a budapesti szállodásokat is nehéz helyzet elé fogják állítani, de egyelőre az látszik, hogy a külföldi vendégek szeretik Budapestet.

Fletsch Tamás végül a turisztikai akciótervre kitérve úgy vélekedett: a körülményekhez képest a legnagyobb segítséget tudta adni a kormány azzal, hogy a turisztikai hozzájárulást október 1-től áprilisi 1-ig elengedte. Mindez a nettó árbevétel 4 százalékát érinti, ami egyrészt biztosítja egyes szállodáknak, hogy nyitva tudjanak maradni, másrészt lehetőséget teremt a bezárás mellett döntőknek arra, hogy meg tudják tartani az alkalmazottaikat. A szállodaszövetségi elnök szerint ugyanis a foglalkoztatás a legfontosabb ahhoz, hogy aztán újra lehessen majd indulni.

