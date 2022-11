Novák Katalin: ahol baj van, ott segítünk – videó

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az elmúlt napon Kijevbe látogatott Novák Katalin, ahová Voldomir Zelenszkij ukrán elnök meghívására érkezett. Az államfő az útja során úgy fogalmazott: a szükséget szenvedők mindig számíthatnak a magyarokra, ezért jöttem Kijevbe és ezért támogatjuk a Gabona Ukrajnából elnevezésű kezdeményezést is”.

„2022 a háború éve volt, 2023 pedig legyen a béke éve!”

– hangsúlyozta mások mellet.

A köztársasági elnök – aki Kárpátaljára is ellátogat, ahol a helyi magyarság körében gyújtja meg advent első vasárnapján az első gyertyát és istentiszteleten is részt vesz –, vasárnap reggel egy videót, illetve több képet is posztolt „ízelítőként” az elmúlt 24 órájáról a közösségi oldalán:

A korábbi külügyminiszter szerint a látogatás jó pont lehet az Európai Uniónál, de nem ezen fog múlni a Magyarországgal való viszony. Jeszenszky Géza az ATV-nek úgy fogalmazott: ideje, hogy hazánk egy jobb képet mutasson magáról. „Ha optimista az ember, akkor akár fordulópontnak is mondhatná a magyar–ukrán viszonyban, én óvatosan azt mondom, hogy hát végre, és ez már nagyon aktuális volt, hiszen már ha a fél világ nem is, de a demokratikus világ majdnem száz százalékban ellátogatott, kifejezve a szolidaritást, a segítőkészséget” – hangsúlyozta.

Görög Ibolya protokollszakértő szerint „azért különleges az alkalom, mert államfők nem szoktak munkalátogatásra menni. Amikor államfő megy külföldre, akkor államfő fogadja, vörös szőnyeg, katonai díszszemle, tehát ami kell, díszétkezésekkel, ez viszont munkalátogatás, és a munkalátogatásnak nincsen külön protokollja.” Úgy látja, éppen ezért az is borítékolható, hogy valamilyen megbeszélést biztosan folytat majd az ukrán elnök és a magyar államfő.

