Kutatás: a karácsonyi ajándékvásárlásnál is nyílik az olló

Az országos reprezentatív kutatásban azt térképezték fel, hogy az idei karácsonyt milyen szokásokkal ünnepeljük, miként alakulnak a vásárlási szokásaink, és milyen típusú ajándékokra mennyit költünk – mondta az InfoRádiónak Mészáros Attila, a Yettel kommunikációs igazgatója.

A felmérésben arra jutottak, hogy összességében átlagosan nem változik a karácsonyi ajándékokra költött összeg, viszont az emberek negyven százaléka kevesebbet tervez költeni karácsonyi ajándékra.

Ebből következik, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nyílik az olló: van aki jóval többet, van aki jóval kevesebbet költ idén ajándékra. Ez feltehetően az a réteg, akit az élelmiszereket érintő jelentős infláció a legjobban érint. A kutatás egyik legfőbb megállapítása, hogy

egyre kevésbé teszünk a fa alá tárgyakat, de több személyre szabott programot, közösen eltöltött időt, élményt ajándékoznak a családok.

A felmérésben arra is kitértek, melyek azok a tárgyak, amiket továbbra is sokan vásárolnak karácsonykor Magyarországon. A gyerekek körében a játékok, a ruházati ajándékok továbbra is a toplistán vannak, az elektronikai eszközök a fiatal generáció körében kedvelt ajándékok.

A karácsony ünneplése is más módon zajlik: akik nem tudnak személyesen találkozni a családtagjaikkal, azok különböző digitális platformokon, telefonhívásokkal, karácsonyi SMS-ekkel, kedves üzenetekkel ünneplik. Mészáros Attila megjegyezte: a különböző üzenetküldő platformok is előretörtek, így azok az emberek is kapcsolatba kerülnek egymással karácsonykor, akik egyébként hagyományosan talán nem tették volna meg. A lakosság nagy részének lehetősége van arra, hogy személyesen töltse a karácsonyt a családdal, és sokan ezt részesítik előnyben.

Nyitókép: Liliya Krueger