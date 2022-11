Teljesen lezárták a Clark Ádám teret hétfőig

A forgalmi változásokkal járó, jelentős útépítési munkákat a következő két hétvégén (november 19–20-án, valamint november 26–27-én) végzik el, a teret ekkor ideiglenesen lezárják a forgalom elől. Az érintett közösségi közlekedési járatok – a 16-os, a 105-ös, valamint a 916-os és a 990-es autóbusz – módosított útvonalon járnak - közölte a BKK.

A következő két hétvégén

szombaton várhatóan 0:00 órától hétfő 4:30-ig a Clark Ádám tér teljesen le lesz zárva az átmenő forgalom elől.

A lezárás ideje alatt az Alagút felől csak a Hunyadi János út felé lehet behajtani, a Lánchíd utca és a Fő utca térhez csatlakozó útszakaszai zsákutcák lesznek.

A szakemberek ezen a hétvégén (november 19–20-án) a Lánchíd felújításához kapcsolódva tavaly májusban kialakított ideiglenes „kis” körforgalom aszfaltját marják fel, és hozzálátnak a korábbról ismert „nagy” körforgalom helyreállításához. A tervek szerint ekkor kezdődik a szegélyek és a járdaszigetek visszaépítése is.

November 21-étől, hétfőtől – formáját tekintve – már az eredeti, nagy körforgalmat használhatják az arra közlekedők.

A legfelső aszfalt kopóréteg ugyanakkor az időjárástól függően majd a november 26–27-i hétvégén kerül fel. Ezután festik fel a burkolati jeleket is az útra. A virágágyás kialakításához szükséges humusz folyamatosan kerül be a tér közepére, ahová a füvesítés mellett december közepére az első, téli időjárásnak megfelelő növényeket is visszatelepítik majd.

Nyitókép: Fotó: BKK