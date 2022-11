Novák Katalin üzent a lengyeleknek

Novák Katalin kedd este 11 óra előtt a Twitteren írt a lengyelországi rakétatámadásról.

A köztársasági elnök posztjában emlékeztet, hogy sok még a bizonytalanság a támadással kapcsolatban, „de egy biztos: Magyarország Lengyelország mellett áll”.

Still a lot of uncertainties in the missile attack of tonight, but one thing is for sure: Hungary stands shoulder to shoulder with Poland. — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) November 15, 2022