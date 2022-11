A honvédelmi miniszter jelentette be Palkovics László új tisztségét

Az erős védelmi ipar Magyarország biztonsági érdeke, hiszen a védelmi ipari beruházások stratégiai előnyt jelentenek Magyarország számára. Ez egyben a nemzetközi rendszerhez kapcsolódó nemzeti védelmi innovációs rendszer megteremtését foglalja magában - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Brüsszelben.

Kifejtette, a kormány szerkezeti átalakítása újabb lehetőséget kínált ezen a téren is a tárca számára, ezért a jövőben az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. a Technológiai és Ipari Minisztériumtól a Honvédelmi Minisztériumhoz kerül.

A társaság vezetését Palkovics László vezérigazgatóként fogja ellátni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismertette, hogy a Honvédelmi Minisztérium munkájának átszervezése, a tárca feladatainak beazonosítása és kijelölése véget ért.

A folyamat lezárását jelenti, hogy Novák Katalin köztársasági elnök 2022. november 15-i hatállyal felmentette tisztségéből Maróth Gáspárt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkárát és az általa vezetett terület is átszervezik a jövőben.

A Honvédelmi Minisztérium köszöntettel tartozik Maróth Gáspárnak, aki kormánybiztosként, majd államtitkárként elévülhetetlen érdemeket szerzett az elmúlt években a Honvédelmi és haderőfejlesztési program megteremtéséért - tette hozzá a miniszter. Védelmi Igazgatási Hivatal, új miniszterelnöki katonai iroda Még szeptemer elején jelentette be a kormány, hogy megalakul a Védelmi Igazgatási Hivatal, aminek célja az ország biztonságának fokozása és a védelemhez és a biztonsághoz kapcsolódó igazgatási feladatok, valamint az összkormányzati felkészülés összehangolása a válságkezelés és a különleges jogrendi feladatellátás terén. Ez a Rogán Antal alá tartozó hivatal november elseje óta létezik is, de a működésének és felépítésének részleteit tartalmazó utasítások csak a múlt héten jelentek meg a Magyar Közlönyben. Létrejött egy új szervezeti egység is, közvetlenül Orbán Viktor irányítása alá (és Rogán Antalék fölé), ez pedig a Miniszterelnök Katonai Irodája. Feladatait a miniszterelnök határozza meg, ezek a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség feladatainak végrehajtásával és működésének nyomon követésével kapcsolatosak lesznek, de az intézet figyelemmel kíséri majd a haderő- és védelmi ipari fejlesztési stratégiák és programok vezetői szándék szerinti megvalósulását - derült ki a Magyar Közlönyből.

A feladatkörök átalakítása és a minisztérium munkájának racionalizálása során a Maróth Gáspár által felügyelt terület

a tárcán belül Gion Gábor stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkárhoz kerül.

A miniszter elmondta azt is, hogy Magyarországot és a magyar embereket csak jól felszerelt és jól kiképzett haderővel, valamint erős védelmi ipari háttérrel lehet megvédeni. A védelemipar egyúttal a magyar gazdaság újabb hengereként járul hozzá hazánk fejlődéséhez is - húzta alá.

Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli tájékoztatójából, valamint Csák János kulturális és innovációs miniszter InfoRádiónak adott interjújából derült ki, hogy a kormány létrehoz egy új energetikai minisztériumot, valamint egyfajta szuperminisztériummá fejleszti a gazdaságfejesztési tárcát. Ezért számos feladatkör új helyre kerül a struktúrában, amelyben a TIM ezért megszűnik.

