Már ügyvédként sem dolgozhat Völner Pál

Nem gyakorolhatja október vége óta ügyvédi tevékenységét Völner Pál. Pedig a korrupciós botrányába belebukott volt igazságügyi államtitkár néhány hete még dolgozott – írja a hvg.hu.

Az ügyvédekre vonatkozó törvény szerint azonban a kamarai elnök köteles a felfüggesztésről dönteni, ha az ügyvéddel szemben olyan szándékos bűncselekmény miatt emelnek vádat, amelynek büntetési tétele ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb.

Márpedig Völnerre 8 év börtönbüntetést kér az ügyészség,

emellett 25 milliós pénzbüntetést, a közügyektől 10 évre szóló, az ügyvédi tevékenységtől pedig végleges eltiltást, valamint vagyonelkobzást javasol.

Becker Tibor, az illetékes megyei ügyvédi kamara elnöke azt is elmondta, hogy Völner ellen már régebb óta folyik egy fegyelmi eljárás is. De korábbi munkakapcsolatuk miatt a területileg illetékes vezető fegyelmi biztos elfogultságot jelentett, ezért az eljárás egy másik megyénél zajlik, és a vádemelés után ezt fel is függesztik a jogerős bírósági ítéletig.

Völner Pál egyébként szabadlábon védekezhet, míg vádlott-társa, Schadl György már valószínűleg a második karácsonyt fogja letartóztatásban tölteni.

