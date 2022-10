Mire ügyelj használt iPhone vásárlásakor? (x)

A technológiai, távközlési és médiaipari termékekre szakosodott Counterpoint Research piackutató cég minden hónapban figyeli az okostelefon-modellek eladási információit. 2022-ben publikálták a 2021-es értékesítési adatokat, és ebből ez derült ki, hogy a világon forgalmazott több mint 4000 modell közül a legtöbbet iPhone készülékekből adtak el.

Népszerűségét annak köszönheti, hogy az Apple egyetlen, jól kitalált, jól összerakott alaptípust fejleszt tovább a kezdetektől, és megbízható operációs rendszerrel működő, stabil platformot kínál, amelynek az előnyei számtalan módon kiaknázhatók.

Használtan is megéri tehát iPhone-t venni, mivel a vásárlók értékálló és könnyen kezelhető, használható készüléknek tartják. Az interneten rengeteg használt iPhone-t árulnak, például az online piactereken. Nézzük, mire ügyelj, ha használtan szereznél be egy készüléket!

A világ legnépszerűbb okostelefonja az iPhone

A Counterpoint Research által összerakott tízes lista első helyén az iPhone 12 áll, és a többi kilenc helyből is hatot Apple készülékek foglalnak el. A második helyen szerepel az iPhone 12 Pro Max, a harmadikon az iPhone 13, a negyediken az iPhone 12 Pro, az ötödiken pedig az iPhone 11.

Hatodik lett a Galaxy A12 modellel, hetedik a Xiaomi Redmi 9A, nyolcadik az iPhone SE 2020, kilencedik az iPhone 13 Pro Max. A tizedik helyet a Redmi 9 szerezte meg.

Az első adat használt iPhone vásárIásakor: az IMEI-szám

Mielőtt fejest ugranál a vásárlásba, és használt telefont vennél egy online oldalon, kérd el az eladótól az IMEI-számot! Minden egyes mobiltelefon rendelkezik egy 15 számjegyből álló, úgynevezett Nemzetközi Mobileszköz Azonosítóval, ez az IMEI (International Mobile Equipment Identity). Rendszerint a telefon gyári dobozán található, de elő is hívható a készüléken a *#06# kód beírásával a Hívás/Tárcsázás menüpont alatt, illetve a Beállításokban az Állapot vagy a Rendszer menüpontban a telefon adatainál.

Mire való ez a kód? A szolgáltatók az IMEI-szám alapján azonosítják a hálózatukon regisztrált eszközöket, így egy elveszett vagy ellopott készülék esetén feketelistára teszik a számot, hogy megakadályozzák az adott eszköz hálózaton való használatát. Ha ellopják a telefonodat, bejelentéskor az IMEI-számot meg kell adnod a rendőrségnek, hogy megtalálhassák a készüléket.

Használt iPhone vásárlása előtt az IMEI-szám alapján ellenőrizheted, hogy nem lopott-e az eszköz. Ha az eladó mereven elutasítja az IMEI-szám kiadását, az gyanús jel lehet.

Az operációs rendszer és a frissítési lehetőségek

Okostelefonok esetén, ha androidos készülékről van szó, kulcsfontosságú, hogy mikor dobták piacra. A 4-5-6 éves modelleknél ugyanis előfordulhat, hogy hiába kiváló maga az eszköz, hiába lenne élmény rajta a mobilozás, olyan verziószámú operációs rendszer fut rajta, amelyet már nem lehet frissíteni, így egyes applikációk nem tölthetők le és nem is működnek rajta.

Az Apple telefonoknál azonban szerencsére más a helyzet. Mivel sokkal komolyabb szoftveres támogatást kaptak, és kiválóan optimalizálják a rendszert, még az öt-hat éve megjelent modellek is használhatók: az operációs rendszer naprakészebb verzióra frissíthető, és szuperül fut az eszközön. Így amennyiben használt iPhone x, iPhone 11, iPhone 12 vagy iPhone 13 készüléket veszel, az még évekig szolgálhatja ki az igényeidet.

Az akkumulátor állapota

Nos, az IMEI-számon kívül ez a másik pont, amelynél egy eszköz csúnyán elbukhat. Nem tudhatod ugyanis, hogy mennyire vigyázott az adott telefonra az előző tulajdonosa. Árulkodó jel lehet például az, ha a készülék karcos, a külseje hibás, kopott, hiszen ez azt jelezheti, hogy használója nem vigyázott rá. Ugyanakkor biztató, ha az eladó fotót töltött fel az akksi állapotáról a leírás mellé.

Annak is nézz utána, hogy a kiszemelt modellnél mennyibe kerülne egy esetleges akkumulátorcsere, és ha az eladási ár még ezzel együtt is megfelelő számodra, vágj bele!

Hibás-e az iPhone?

Itt bontsuk kétfelé a hibalehetőségeket esztétikai és a használatot befolyásoló hibákra.

Az eladók egy része akár az előbbire, akár az utóbbira felhívja a figyelmet. Van, aki feltünteti a leírásban, ha mondjuk a készülék zsebkopott vagy a hátlapja kissé összekarcolódott. Ha ezek nem feltűnők, nem zavarók (vagy a későbbiekben egy tokkal eltüntethetők), de a telefon egyéb jellemzői, műszaki állapota és ára számodra megfelelő, a vásárlásnak nincsen akadálya.

A repedés vagy törés azonban már problémát okozhat. Elképzelhető, hogy a telefon komolyabban is megsérült, és ez csak javítással vagy alkatrészek cseréjével orvosolható. Kérdés, hogy mennyibe kerül az utólagos javítás, és hogy ezzel együtt megéri-e megvenned.

Jó, ha megvannak az eredeti tartozékok, a gyári doboz, és ezek megfelelő állapotban vannak. Általában bizalomgerjesztő, ha az eladó az originál dobozt makulátlanul megőrizte, és azzal együtt kínálja megvételre az iPhone-ját.

Hogyan tehető biztonságossá a használt iPhone beszerzése?

Mielőtt döntenél, alaposan nézd át a kínálatot és árakat, és nyugodt szívvel szórd ki azt, ami túl nagy kompromisszum lenne, ami nem egyezik az elképzeléseiddel, ami egy kicsit is gyanús, és ahol nem kapsz meg minden, számodra szükséges információt.

Internetes megrendelést kizárólag olyan felületen bonyolíts le, ahol az eladók számára kötelező a regisztráció, és ahol ellenőrzött a vásárlás – ilyen például a Vatera. Ott a vevők és az eladók kölcsönösen értékelhetik egymást, így előre tájékozódhatsz. Mindenképpen ellenőrizd az eladó profilját, korábbi tranzakcióit, hogy kiderüljön, mennyire megbízható.

A Vatera egyik kényelmi szolgáltatása a „kapcsolatfelvétel az eladóval”, amivel egy kattintással, rövid idő után személyesen tudsz beszélni telefonon a platform közvetítésével az eladóval, hogy felteheted a használt okostelefonnal kapcsolatos kérdéseidet.

A Vaterán külön vevővédelmi szolgáltatás, a Biztonságos Vásárlás Program (BVP) gondoskodik a biztonságodról, ami azt jelenti, hogy ha már kifizetted a terméket, de mégsem kapod meg, akkor 100 ezer forintig visszatérítik neked az árát.

Tippek a biztonságos átvételhez

Legjobb, ha nyilvános helyen, személyesen veszed át a megvásárolt iPhone-t, hogy a kifizetés előtt ellenőrizhesd a készüléket. Csak akkor fizesd ki az árat, amiben megállapodtatok, ha meggyőződtél arról, hogy azt kapod, amit kértél.

Ha a személyes átvételre nincs lehetőség, mindenképpen tisztázd az eladóval a részleteket, a csomagolást és a kézbesítés feltételeit is, és csak olyan online felületen vásárolj, ahol garantáltan biztonságos a fizetés, és van pénzvisszatérítési garancia is.

Ha az eladóval szerződést is írtok, abban kiköthetsz egy időt, amíg a készüléket vissza kell vennie, ha hibásnak bizonyul. Ez főleg akkor fontos, ha az egész tranzakciót online bonyolítjátok. Ideális esetben az eladó megőrizte az eredeti, vásárláskor kapott számlát, ezt kérd el. Az online felületeken kereskedők is hirdetnek, ők kötelesek is számlát adni a vásárlásról.

Ha a fentieket megfogadod, szinte biztosan jó üzletet fogsz kötni, nem lesz rossz élményed vásárláskor, és máskor is használod majd az online piactér szolgáltatásait.

