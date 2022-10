Magyar csodabuszokat tesztel ismét a Volánbusz – mutatjuk, hol találkozhat velük

A Volánbusz célja nem csupán az utasok magas színvonalú kiszolgálása, hanem az is, hogy a hazai buszgyártás szereplőivel együttműködve, egy innovatív tudásközponttá alakulva segítse az új járműtípusok fejlesztését, hazai munkába állását és költséghatékony üzemeltetését. Ezért folyamatosan együttműködik a járműgyártókkal a korszerű, új autóbuszok tesztelésében – olvasható a személyszállító keddi sajtóközleményében.

A társaság legutóbb szeptember 16-tól 21-ig tesztelte a Kravtex-Kühne Csoport új járműtípusát, a Credobus Econell 12 Next autóbuszt Győrben, amit augusztus 31-én a népligeti autóbusz-állomáson mutattak be először. Az autóbuszt most – október 24-e és 28-a között – a fővárosi agglomerációban, a 396-os, 397-es, 410-es és 412-es számú vonalakon próbálhatják ki a Volánbusz utasai és szakemberei.

A Volánbusz honlapján elérhető menetrend szerint közlekedő tesztautóbusz

menetjeggyel vagy bérlettel vehető igénybe.

A 43 ülő és 40 álló utas szállítására alkalmas járművön USB-töltők, ultraszéles utasinformációs monitor, full-LED világítás és nagyteljesítményű, antivirális klíma szolgálja az utasok kényelmét és egészségét, ami csökkenti többek között a koronavírussal való megfertőződés kockázatát is. Volánbusz Zrt.

Az ultrakönnyű, dízelüzemű Credobus Econell 12 Next saját tömege minimum 1,5 tonnával alacsonyabb, ezért más buszokhoz képest évente több mint 4000 literrel kevesebb üzemanyagot igényel és mintegy 10 tonna szén-dioxid-kibocsátástól mentesíti a légkört – emelik ki.

Hozzáteszik, hogy a Volánbusz közel hatezer darabos járműállományának több mint egyharmada a Kravtex megbízható, korszerű autóbuszaiból áll. A társaság örömmel teszteli a hazai járműgyártó legújabb technológiai fejlesztéseit, és reméli, hogy a jövőben további Credobusokkal bővítheti állományát.