Egy dolgot követel a kormány Ukrajnától a lerombolt munkácsi turulszobor ügyében

Drasztikus ellenlépéseket vár a kormánytól Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője a munkácsi turulszobor eltávolítása után. „Követelem a kormánytól, hogy Viktor Balogát, azt az ukrán parlamenti képviselőt, aki emögött a gyalázatos, magyarellenes turulrombolás mögött áll, azonnali hatállyal tiltsák ki Magyarország területéről a fiával, Munkács jelenlegi polgármesterével, Andrij Balogával együtt” – fogalmazott a képviselő az Országgyűlésben.

Toroczkai László sérelmezte azt is, hogy Vitalij Antipov, a Beregszászi Kistérség Tanács képviselője – „aki rendszeresen magyarellenes kirohanásokat intéz és fenyegeti nemcsak a beregszászi magyar képviselőket, hanem a magyar hatósági személyeket is, aki nemcsak egy magyarellenes ukrán politikus, hanem egy bűnöző, egy cigarettacsempész” – nemhogy nincs kitiltva Magyarországról, hanem 2019-ben Anti Viktor néven kapott magyar állampolgárságot. „Gyalázatos tehát, ami ebben az ügyben történik. Várom a kormány határozott válaszlépéseit, amiből talán tanulni fognak a magyarellenes ukrán politikusok” – fűzte hozzá.

A munkácsi turulszobor eltávolítása egyértelműen provokáció volt – válaszolta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára. Mint mondta, bekérették Ukrajna ideiglenes ügyvivőjét, ami – bár érti, hogy ezt Toroczkai László semminek tekinti – a diplomáciai életben nagy jelentőséggel bír.

Azt is közölte válaszában, hogy Viktor Mikita kárpátaljai kormányzóval is jó munkakapcsolatot ápol a magyar kormány, és reméli, hogy ez nincs ellenére az ellenzéki politikusnak, hiszen ez a Kárpátalján élő magyaroknak az érdeke is. Menczer Tamás szavai szerint Viktor Mikita sokat tett és sokat tesz a szóban forgó provokációk megelőzése érdekében és a munkája elismerésre méltó. Ezzel együtt igaz, hogy ez egy felháborító akció volt és minden lehetőséget megragadnak, követelve a helyzet tisztázását, a szobor helyreállítását és hogy hasonló akciókra ne kerüljön sor – hangsúlyozta. Az államtitkár szerint az ilyen és hasonló lépések mindig elfogadhatatlanok, de különösen azok egy súlyos háborús helyzetben.

Az államtitkár kiemelte, hogy a magyar kormány mindig határozottan fellépett a kárpátaljai magyarok érdekében, például blokkolta Ukrajna euroatlanti integrációját, de a háború idejére félretették ezeket a konfliktusokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a moszkvai tárgyalásokról, a szankciókról, Paks 2-ről és Kárpátaljáról is beszélt nemrégiben az InfoRádió Aréna című műsorában:

Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images