Harmincmilliós adományt kaptak a fogyatékkal élők a Vajda-Papírtól

A Vajda-Papír az idei esztendőben több mint harmincmillió forint értékben több mint tíz tonna higiéniai papírtermékét – konyhai papírtörlőt, toalettpapírt, kisebb mennyiségű maszkot, papírszalvétát, papír zsebkendőt – adományoz a fogyatékkal élőknek. Vajda Attila elmondása szerint a Máltai Szeretetszolgálattal egyetértve őket tartották annak a célcsoportnak, akiket a leginkább segíteni és támogatni kell.

Az ügyvezető kiemelte, amellett, hogy a dolgozókat és a vállalatot folyamatosan fejleszteni tudják, fontosnak tartják, hogy a környezetükben élők igényeire is érzékenyek legyenek, és amikor megtehetik – „márpedig egy felelősen gondolkodó és gazdálkodó vállalat megteheti” –, támogatásukról biztosítsák azokat a csoportokat, amelyek a leginkább rászorulók.

A Vajda-Papír ügyvezetője kijelentette, a Máltai Szeretetszolgálattal és Kozma Imre atyával közösen azt is fontosnak tartják, hogy jó példaképként járjanak el és „utat mutassanak” más vállalatoknak, hogy ezáltal boldogabbá tehessék azon honfitársainkat, akik valóban segítségre szorulnak.

"Mindez végül is arról szól, hogy sokkal gazdagabbak vagyunk mi, emberek, mint azt egyébként a mindennapokban gondoljuk" – fogalmazott az InfoRádiónak az adományozás után Kozma Imre atya. Hiszen

minden egyes ilyen gesztus arról szól, hogy az embernek van mit megosszon a másikkal, elsősorban nyilván az életét

– tette hozzá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, aki úgy véli, ahhoz, hogy a társadalom egészséges legyen, hogy a halmozottan fogyatékkal élő emberek is elhiggyék, hogy helyük van a társadalomban, szükség van a Vajda-Papír felajánlásához hasonló önzetlen gesztusokra. Megjegyezte, egy-egy ilyen ajándékozás a rászorulókat sokkal gazdagabbá teszi, mint az átlagembert, „hiszen mi természetesnek veszünk csomó dolgot, ők pedig tudják, hogy minden ajándék is csúcsélmény a számukra”.

Kozma Imre emlékeztetett, már a koronavírus-világjárvány idején is megtapasztalhattuk, hogy mit is jelent az egyik ember a másik számára, és most itt van a háború, ami ismét megnehezíti az életünket. Noha a vásárlások alkalmával mindenki tapasztalhatja, hogy mindenért többet kell fizetni, a szeretetszolgálat elnöke arra is rámutatott, hogy egyben az ingyenesség is megjelenik, gondolva itt az ajándékozásra. „Akkor, amikor megnehezül az idők járása, az ingyenes ajándékok is mást hordoznak magukban: azt jelentik, egymás számára is ingyenes ajándékok vagyunk” – fogalmazott az atya.

Szerinte ha valaki veszi a bátorságot és kinyílik a másik ember felé, különösen egy rászoruló felé, az a maga számára is ajándék lesz, hiszen a gesztusok gazdagítanak bennünket. „Aki jót tesz, az jobb lesz és a világ ezáltal lesz gazdagabb” – tette hozzá. Kozma Imre kiemelte: a nehéz idők mássá, más értelművé teszik az életünket, illetve minden gesztusunkat is.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán