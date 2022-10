Így indult a tanárok melletti országos tiltakozás – fotók

Több ezer demonstráló alakított óriási élőláncot szerda reggel Budapesten, a pedagógusok világnapján. A demonstráció különböző helyszínein zajlanak a tiltakozások.

A Tanítanék mozgalom szerint szerdán 83 iskolában 947 tanár tart polgári engedetlenséget és több ezer sztrájkol.

A 444.hu olvasója készítette bicikliről ezt a videót az élőláncról:

A Széll Kálmán téren

A kirúgott tanárok visszavételét, valamint önálló oktatási minisztériumot követeltek közös nyilatkozatukban azok a pedagógusok, akik a Széll Kálmán téren olvastak fel közös nyilatkozatot. Az oktatásügy problémáiról szóló cédulákat aztán jelképesen egy kukába dobálták – írja a hvg.hu.

A Ferenciek terén

A Ferenciek tere és az Astoria között az út mindkét oldala megtelt.



Az eredeti tervek szerint csupán az egyik oldalt töltötték volna fel az élőlánccal a szervezők, de jóval többen érkeztek, így 8.45-re feltelt mindkét oldal.

Vácon

Reggel fél 8-kor, a székesegyház előtt tartottak demonstrációt a közelben lévő iskolák tanárai, diákjai, valamint a velük szimpatizálók. Az eseményen a Váci Piarista Gimnázium igazgatója is részt vett. A demonstráción körülbelül 2-300 ember volt jelen. Több dal is felcsendült, magasabb fizetést követeltek a tanárok – írta a Telex.

Az Eötvös és az Apáczai

A tiltakozók egy Facebook-posztban azt írják, a "tavasszal megfogalmazott problémáinkra nem kaptunk érdemi választ, nem alakult ki párbeszéd a pedagógustársadalom és az oktatásirányítás között. Az „elhallgatás és retorzió-stratégia egyre többeket késztet cselekvésre”.

Szegeden

Szegeden a Deák Ferenc Gimnázium előtt még a gimnáziumi és a szomszédos szakközépiskola tanárai is csatlakoztak az élőlánchoz. Itt olvasták be azokat a követeléseket, amelyek eddig hivatalosan nem szerepeltek a sztrájkkövetelések között. Ezek közül a legfontosabbak azok, amelyekben a szakközépiskolákban dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának visszaállítását követelik, de számos más változást is szeretnének elérni.

Berzsenyi Dániel Gimnázium

Az intézmény Facebook-posztot osztott meg, melyben azt írták: „Polgári engedetlenség keretében pedig nem vesszük fel a munkát, nem folytatunk oktatási, nevelési tevékenységet. A tiltakozásban való részvételünkről önállóan, egyenként, jogtudatos állampolgárként döntöttünk.” A bejegyzésben a sztrájkolók nevét is felsorolták.

Budaörsi Illyés Gimnázium

Többen csatlakoztak az egész napos sztrájkhoz vagy az egyéni döntésen alapuló polgári engedetlenséghez – írja a Budaörsi Illyés Gimnázium közleménye alapján a budaorsiinfo.hu. Többségük – 46-an – az egész napos sztrájkhoz, egy tanár az engedetlenséghez csatlakozott, nyolcan támogatják őket. A gimnázium mellett a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola is részt vesz a tiltakozásban.

Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

A gimnázium tanárai a Facebookra töltött bejegyzésen azt írták: 7:15 és 11:30 között polgári engedetlenségi akcióban vesznek részt, és csatlakoznak a szakszervezet által meghirdetett országos pedagógussztrájkhoz.

A délelőtti órákban a Belső-Pesti Tankerületi Központ előtt is tartott a tüntetés, ahova a diákok és tanárok kiragasztották üzeneteiket a tankerület épületére – írja a Telex.

Szolidaritási nyilatkozat

Eközben az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetségének tagjai szolidaritási nyilatkozatot adtak ki.

Mint írták, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szakszervezete, a Kanizsai Kórházi és Egészségügyi Dolgozók Szakszervezet, a Pécsi Tudományegyetem Integrált Egészségügyi Szakszervezete, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezete szolidaritásáról és támogatásáról biztosítja a sztrájkoló tanárokat

Az OSZSZ mint felsőoktatásban dolgozó munkavállalókat is képviselő szövetség kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyar oktatás minden szintjén tisztességes béreket kapjanak és megfelelő körülmények között gyakorolhassák hivatásukat a pedagógusok, oktatók, szakoktatók. A magyar felsőoktatásba kerülő hallgatók felkészültségét jelentős mértékben meghatározza, hogy tanáraik kellően motiváltak legyenek, és ne kelljen napi megélhetési gondokkal küzdeniük – írják.

"A munkavállalók legerősebb jogát, a sztrájkhoz való jogot, az Alaptörvény és nemzetközi szerződések biztosítják. Azonban ez a gyakorlatban jelenleg több szakterület esetén is sérül. Az pedig megdöbbentő és rossz emlékeket ébresztő, hogy azokat a tanárokat, akik kiálltak magukért, a kollégáikért, a diákokért, az oktatás- és az ország jövőjéért, a hatalom kirúgta a munkahelyükről ezzel megfélemlítve a pedagógus társadalmat."

Az OSZSZ kéri tagszakszervezetei tagjait és minden, az ország jövőjéért tenni akaró szimpatizánst, hogy legyen szolidáris a pedagógusok harcával.

Karácsony Gergely főpolgármester Budapest szolidaritásáról biztosította a tanárokat:

(Nyitóképen: forrás: Facebook, Berzsenyi Dániel Gimnázium)

