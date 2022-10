Fájdalmas takarékossági lépések az agglomeráció egyik leggazdagabb városában

Bár az önkormányzatnak nagyon kedvező áramszerződése van, amely 2023 év végégig szól, ha nem takarékoskodna az önkormányzat, akkor a 2021-es 40 millió forint helyett 600 millió forint lenne a város "rezsije". A többi között erről beszélt Dunakeszi polgármestere a héten tartott tájékoztatóján.

Dióssi Csaba szerint a tervezett intézkedéseknek köszönhetően a költségek 400, enyhe tél esetén akár 300 millió forintig tornázhatók le – olvasható a helyi Dunakeszi Poston.

A város vezetője arról is beszélt, hogy nem lesz adóemelés, kigazdálkodják 300-350 milliós többletköltséget.

Az Infostart úgy tudja, hogy először is

csökkentik a decemberi, ünnepi díszkivilágítást, de lesznek ennél fájdalmasabb intézkedések is.

December 10-vel bezárják a város kulturális központját, a VOKE-t. Itt nemcsak közművelődési programok, hanem színházi előadásokat, alkalmanként filmvetítéseket is tartanak. A város fontosabb ünnepi rendezvényei is itt kaptak otthont. A programok és szakkörök, tanfolyamok átszervezése még tart, de ami már biztos, hogy másutt tartják a Mikulás-ünnepséget is.

Elmaradt az évek óta népszerű műjégpálya felállítása is,

pedig az pont tavaly került a városházi főtérről a lakótelep szívébe.

A városházán a munkahelyeken 19 fokot tartanak majd, de a raktárakban ennél hidegebb lesz, van ahol csak 10 fok.

A VOKE melletti könyvár nem költözik, mivel az olvasóhelyiségben nemcsak a könyvtártagok lesznek télen, hanem a művelődési ház kisebb rendezvényei is, illetve szükség esetén melegedőként is funkcionál majd. Ott szintén 19 fokot lesz majd. A városi szakrendelőben 20 fok a kitűzött cél. Az iskolákban és óvodákban pedig tartani kell a kormány által előírt hőmérsékletet.

A sportélet is változik. A birkózóknak kell költözniük, a város két új sportcsarnoka azonban nyitva marad, mert azok modern, hőszivattyús rendszerrel épültek.

Mindenesetre a sportágak jellegétől függően 14-18 fok közötti hőmérséklet lesz a termekben. A helyi lap értesülése szerint a Nemzeti Sportközpontok által fenntartott tanuszoda december 31-ig várhatóan változatlanul üzemel. Úgy tudjuk, hogy a különböző bajnokságokba benevezett csapatok sem lépnek vissza, ahogy ez például Makón már megtörtént.

Az önkormányzat tájékoztatása alapján az óvodákban, a bölcsődékben – azokban a helyiségekben, ahol gyerekek tartózkodnak – körülbelül 22, egyéb helyiségekben 15-19 fok között lesz, például a nevelői szobában.

Dióssi Csaba polgármester egyébként büszke arra, hogy a legtöbb városi épületet önerőből és a pályázati forrásokból az elmúlt évtizedben energetikailag felújították. Folyamatban van az SZTK napelemes pályázata, és a DÓHSZK Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelyének energetikai felújítása is. Ezenkívül szintén napirenden van a fűtőmű és a temetői épületek korszerűsítése is.