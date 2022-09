Vészjelzés - Pokrócba, szőrmébe tekerve dolgoznak a vasutasok

Aggódik a vasutas dolgozók egészségéért a Vasutasok Szakszervezete. Az érdekévédelmi szervezet elnöke, Meleg János szerint a 18 fok kevés az irodákban.

"Értjük, hogy gond van, talán nagyobb is, mint amit először gondolunk, de hogy a megoldás az nem ez, abban biztos vagyok. A vasutasok és a hasonló munkakörökben dolgozó állami vállalati alkalmazottak számára a hőmérséklet lekorlátozása egy szakmailag átgondolatlan döntés" - fogalmazott az érdek-képviseleti vezető.

Szerinte fel sem mérték ennek a következményeit. Egy példát is mondott:

"Ha elázik egy vasutas ruhája a szabad ég alatt, mert ott is kell lenni, és bemegy egy 18 fokos helyiségbe, abból köszönöm szépen, nem kérek. Olyan megbetegedési hullám indul el, amely következtében a munkáltató nem fogja tudni a feladatait ellátni."

Az irodai alkalmazottak számára pedig elválik "a hőmérséklet és a hőérzet kérdése".

"Otthon is tudjuk, ha leülünk 20 fokban és sokáig ülünk, elkezdünk fázni. Az irodában nálunk még el sem indult a fűtés, a vezetés ragaszkodik, hogy október 15-ig nem lesz. Ha holnaptól fagy lenne, kíváncsi volnék, hogy akkor is megvárják-e a fagyot. Jelen pillanatban

nagykabátban, szőrmékben, pokrócba burkolózva dolgoznak, kicsit tragikomikus."

Volna szerinte megoldás: magát a határozatot vissza kell vonni, annál is inkább, mert nem csak a hőszabályozásról van szó, hanem a hideg és meleg hőmérsékletre is védőitalt kellett eddig biztosítani, de most ez is megszűnne.

Csütörtökön lesz vasúti érdekegyeztető tanácsülés, ott próbálnak majd eredményeket elérni, kezdeményezni, hogy "legyen melegedőhelyiség" minden munkavállaló számára.

Nyitókép: MTI/Marjai János