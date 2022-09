Bolla Tibor: tényleg hibásak a metróülések, de nem ez a legnagyobb probléma

Mint az Infostart is megírta, az indokoltnál többször repednek, törnek az orosz metrókocsikban az ülések. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója erre reagálva az InfoRádióban tisztázta, ezeket a gyártó orosz cég minden esetben cseréli.

"A sajtóban megjelent hírek kicsit összemosnak két dolgot, a garanciális hibát és a nem garanciális hibát. Az orosz metróban valóban találtunk garanciális hibákat, üléstöréseket, de mindenkit megnyugtatok, az orosz fél garanciában cseréli őket és természetesen a három év garancia ilyenkor újraindul" – ecsetelte Bolla Tibor.

A hibákat tervezési-konstrukciósnak nevezte, a székek váza többször törik, reped, mint kellene. Az újraszereléskor pedig megerősített ülések kerülnek a metrókocsikba.

KAPCSOLÓDÓ A BKK magyarázza, hogy mi a helyzet a metrók üléseivel Az M3 metróvonalon közlekedő orosz metrókocsik üléseinek karbantartása folyamatos, az esetleges problémák, és azok...

Ami nem tartozik a garancia alá, már egy más történet; a kiszakadó, kopó, koszolódó üléshuzatokról van szó, ezeket a BKV-nak kell cserélnie.

"És nem is csak a metrószerelvényen, erre folytattunk beszerzési eljárást, volt egy szerződésünk és volt egy keretünk, amely lassan kimerül" – folytatta Bolla Tibor.

Arra az értesülésre, hogy minden kilencedik-tizedik ülést cserélni kell ilyen-olyan okból, úgy reagált: "Igaz, hogy magasabb százalékban kell cserélni az üléseket, mint ahogy az megengedett lenne, de ezeket minden egyes alkalommal az orosz fél térítésmentesen cseréli, mivel ezt ő építette rossz konstrukcióban és szállította le így."

A magyar megrendelő közben pereskedik az orosz gyártóval egy másik ügyben.

"A perkeresetet összeállítottuk, jogsegélyszolgálat keretében ki is küldtük az orosz félnek, de az anyag átvétele már többször nem történt meg az orosz fél részéről, ezért a per érdemben még nem indult el, de természetesen az igényünket fenntartjuk, sőt a közeljövőben meg is fogjuk emelni a per értékét. Jómagam

nem értem az orosz felet, mert kamattal fogjuk a bíróságon érvényesíteni az igényünket"

– hangsúlyozta a vállalatvezető.

Az eljárást azért indította a BKV, mert bár a szervizigényes metrókocsikat az orosz fél korrektül javítja, a szerződés szerint azonban a forgalomból való kivonás miatt a megrendelőt kötbér illeti meg. Az oroszok főleg ezt vitatják, mondván, úgyis folyik a 3-as metró felújítása, ezek a szerelvények nem hiányoznak.

"Csak hát mi nem így szerződtünk" – tette hozzá Bolla Tibor.

Az összeg, a kiegészített perigény esetén, már elérheti a 6 milliárd forintot.

A metrók helyzetéről is beszélt Karácsony Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában:

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán